22e rencontres de l'Apact : accés à l’emploi, accessibilité des lieux de travail

RDV le 22 février 2017 de 9h à 17h30 à l'auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 5 Rue Lobau 75004 Paris.

Les enjeux d’une politique d’inclusion professionnelle et les défis à relever ; L’accessibilité universelle, l’aménagement raisonnable, l’évolution technologique et les nouvelles formes de travail ; Le parcours, la formation, l’évolution professionnelle à travers des exemples, des témoignages, des propositions, des solutions...



Au programme



Allocution d’ouverture 9h : Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion

Bernard Jomier, adjoint à la maire de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’APHP

Soraya Kompany, présidente de l’Apact.



Conférence 10h : Philippe Chazal, auteur de l’ouvrage : Témoignage de travailleurs handicapés

Témoignage : Camille Gousset, journaliste.



Table ronde 10h45 : accès à l’emploi et au travail : les enjeux d’une politique d’inclusion professionnelle. Le parcours des travailleurs handicapés, les actions des employeurs. Les progrès accomplis et les défis à relever.

Modératrice : Hélène Délmotte, journaliste

Frédérique Baerenzung, cheffe du bureau de recrutement de la Ville de Paris

Marie-José Uger, Secrétaire générale, Mission Handicap Assurances (FFA)

Gérard Lefranc, Directeur Mission insertion, Thalès

Michel Rigault, Pilote Groupe technique emploi, Unafam

Marc Desjardins, Directeur, FIPHFP

Martine Vignau, Secrétaire nationale UNSA, membre du CESE, vice-présidente du CNCPH



12h30, déjeuner libre - Reprise 13h30 café d’accueil



Introduction 14h : Emmanuel Grégoire, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des ressources humaines, des services publics et de la modernisation de l’administration



Table ronde 14h15 : l’accessibilité des lieux de travail : accessibilité universelle et aménagement raisonnable. Deux démarches complémentaires ou parallèles, le débat reste ouvert. L’évolution technologique et les nouvelles formes de travail apportent des solutions multiples pour faciliter l’accès au travail de toute situation de handicap.

Modérateur : Jean-Marie Schléret, Président de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement

Christine Lamoureux-Rabret, Directrice de l’Égalité des chances, Orange

Michèle Delaporte, responsable de la Mission handicap et emploi, SNCF

Delphine Bellet, Déléguée au Handicap, ville de Paris

Pascal Parsat, expert culture-handicaps, Audiens, groupe de protection sociale des secteurs de la culture et communication et des médias

Françoise Bidgrain, directrice CAP Emploi 75



15h30 - Projection de film



Table ronde 15h45 : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi : la construction d’une démarche coordonnée à travers l’exemple des Offices publics de l’habitat

Modératrice : Rosanne Legendre, chargée de mission handicap et formation, Fédération des OPH

Diego Alarçon, Délégué national CFE-CGC

Hugues Defoy, Directeur du Pôle Métiers, directeur par intérim des Entreprises et Grands Comptes, Agefiph

Valérie Tran, Présidente Directrice Générale, Ariane Conseil

Sophia Lamrani, responsable Qualité de Vie au Travail et Développement RH, Paris Habitat

Gwenaëlle Segalen, responsable du service des Ressources Humaines, Habitat 76

Marie-Annick Fedeli, responsable du service Développement RH, Groupe Valophis



Conclusion 17h15 : le handicap, cause de discrimination et d’inégalité dans l’emploi Patrick Gohet, Adjoint au Défenseur des droits



NB : les Rencontres de l’Apact sont accessibles - Inscription obligatoire : Contact@apact.fr





Inscription

