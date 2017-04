2ème édition du « Grand défi Solidaires en Peloton » le 4 juin 2017 à Paris

Sport et solidarité à l'honneur le dimanche 4 juin 2017 au jardin d'acclimatation de Paris.

Le « Grand Défi Solidaires En Peloton », organisé à l’initiative de la Fondation ARSEP et sa marque Solidaires en Peloton, est un évènement sportif pour toute la famille. Le « Grand Défi » sera l’opportunité d’informer le public sur la sclérose en plaques, de collecter des fonds pour la recherche et de communiquer sur les bienfaits du sport dans cette maladie invalidante.



Pour les patients atteints de la Sclérose en Plaques, la pratique régulière d’une activité physique représente l’occasion non seulement de stimuler leur motricité et d’augmenter leur force et puissance musculaire mais également de gérer la fatigue associée à la maladie et améliorer leur qualité de vie, sans oublier l’impact bénéfique sur le moral. En effet, l’activité physique joue un rôle significatif dans le combat contre l’isolement que la Sclérose en Plaques peut entraîner.



Dans le but de rassembler le plus grand nombre en médiatisant la lutte contre la Sclérose en Plaques, cet évènement sera animé par divers défis à relever pour petits et grands sportifs dans un esprit dynamique et solidaire. Au programme de la journée :



Le « Grand Défi Solidaires en Peloton », course de 10km ouverte à tous,

Le « Défi Relais » à partager en équipe pour un relai 2x5km,

Le « Défi Kids » de 1km pour courir en famille.



Le Village du « GDSEP » accueillera les participants qui pourront combiner plaisir et sport grâce à diverses animations proposées tout au long de la journée: échauffement d’avant-course (séances de préparation à l’effort et séances d’étirements) en collaboration avec la Chaîne Thermale du soleil de Lamalou-les- Bains, ateliers de Zumba, Tai Chi et Gateball, stand maquillage, stand multisports, et divers ateliers dynamiques auxquels les personnes atteintes de la sclérose en plaques pourront prendre part : assouplissement, sophrologie, «activité physique et SEP », « massage et homéopathie » et, notamment, « marcher et courir zen » animé par Philippe Leclair (ancien athlète de haut niveau, et coach de plusieurs équipes de France).



Pour tout renseignement :

Contact au 01 43 90 39 39 ou solidairesenpeloton@arsep.org.



A propos de l'ARSEP :

Issue de l’ARSEP créée en 1969, la Fondation pour l’aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP), née le 18 avril 2010 est la seule Fondation en France reconnue d’utilité publique se dévouant exclusivement à la recherche sur la Sclérose en Plaques. Elle a deux missions essentielles : financer les équipes de recherche qui étudient cette pathologie, informer et sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. Son Comité Médico-Scientifique, présidé par le Pr Thibault Moreau (CHU Dijon) sélectionne selon une procédure rigoureuse et impartiale les meilleurs projets de Recherche auxquels sont attribués annuellement près de 2 millions d’euros. Habilitée à recevoir des legs et donations, la Fondation ARSEP ne fait appel qu'à des dons privés et ne perçoit aucune subvention.





www.arsep.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse