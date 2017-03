Le 5000e chien guide d’aveugle remis en France !

L’Association des Chiens Guides d’Aveugles fête cette année les 65 ans de la première remise d’un chien guide par son fondateur Paul Corteville.

Joos, labrador noir de 2 ans et demi ne se doute sûrement pas qu’il est tout un symbole pour le mouvement du chien guide. En effet, JOOS est le 5000e chien guide remis en France à une personne déficiente visuelle.



L’Association des Chiens Guides d’Aveugles – Centres Paul Corteville, située à Roncq dans le Nord est très fière de cette remise. D’autant plus, qu’elle fête cette année les 65 ans de la première remise d’un chien guide par son fondateur Paul Corteville.



C’est en effet en 1952, pendant ses vacances à Cayeux-sur-Mer, que Paul Corteville se lie d'amitié avec une personne non-voyante et découvre un monde de solitude qu'il ne soupçonnait pas. Paul Corteville est un homme de cœur. Il connaît bien les chiens. Il les aime. Il a entendu parler des expériences d’éducation de chiens en Allemagne et aux Etats-Unis. Quelques semaines plus tard, il s'attaque avec passion à ce qui va devenir l'œuvre de sa vie, la mise au point de sa propre technique d'éducation de chiens guides.



Une remise symbolique, fruit d’un véritable travail collectif et rigoureux de toutes les associations affiliées à la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC) qui, depuis 45 ans, œuvrent chaque jour sur le terrain pour faire avancer la cause du chien guide au service des personnes déficientes visuelles.



Pour célébrer l’événement le Président de la FFAC, Paul Charles, et la marraine du mouvement des chiens guides, Noémie Lenoir, viendront le 3 mars remettre sa médaille à Joos qui deviendra un symbole pour tous les acteurs du mouvement du chien guide : non ou malvoyants, équipe d’éducation de chien guide, bénévoles et familles d’accueil.



Joos remis à Madame Anne Rolland



« Un jour, j’ai pris conscience de mon handicap visuel et le chien guide m’est apparu comme une évidence. Car avant cela, je me déplaçais sans aide technique et je mettais ma sécurité en péril.



Je suis désormais plus sereine dans mes déplacements, j’avance sans crainte et je ne bute plus sur des marches lorsque la lumière est plus sombre. Puis les traversées aux passages piétons sont beaucoup plus rassurantes car avant Joos, rien n’identifiait mon handicap visuel.



Kinésithérapeute de profession, Joos m’accompagne tous les jours au travail. Il m’accompagne également à mes cours de yoga. La première fois, et alors qu’il était en train de dormir paisiblement, il s’est tout à coup raidi quand nous nous sommes lancé dans le fameux “Om” des pratiquants du yoga... Ça a fait rire tout le monde. Bref, c’est un très bon chien guide et je suis ravie d’avoir opté pour cette aide ».





© Handicap Infos - source : communiqué de presse