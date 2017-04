5èmes Rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes handicapés le lundi 24 avril 2017 au CIDJ

Ces 5èmes Rencontres auront lieu au CIDJ le lundi 24 avril 2017 de 14h à 18h et porteront sur le thème de la mobilité européenne.

Pour la 5ème année, le CIDJ et l’Onisep organisent à la veille de la semaine européenne de la jeunesse, les Rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes handicapés, en collaboration avec l’association Arpejeh et la FCPE de Paris.



Destinées aux professionnels de la communauté éducative, aux responsables RH d'entreprises, aux représentants de parents d'élèves, aux journalistes spécialisés, aux membres d'associations, aux parents d'un jeune en situation de handicap,...ces 5èmes Rencontres placées sous le haut patronage de Madame Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et sous le patronage du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports auront lieu au CIDJ le lundi 24 avril 2017 de 14h à 18h et porteront sur le thème de la mobilité européenne.



La mobilité européenne : un atout pour les jeunes en situation de handicap ?



Comment permettre aux jeunes en situation de handicap de bénéficier d'une expérience de mobilité ? Quels en sont les enjeux tant sur le plan personnel que pour leur parcours de formation et leur projet professionnel ?



Programme prévisionnel des Rencontres



Introduction des Rencontres

Sophie Bosset-Montoux, Directrice générale du CIDJ

Michel Quéré, Directeur de l'Onisep

Laure Coudret Laut, Directrice Erasmus + Education Formation

Hélène Escande, Directrice Erasmus + Jeunesse et Sports

Animatrice : Marie-Pierre Toubhans, Coordinatrice générale de l'association Droit au savoir



Préambule : Ecole inclusive, module pédagogique

Michel Muller, Inspecteur de l'Education nationale

Isabelle Hallgren, Onisep



1ère Table Ronde : La mobilité européenne des jeunes en situation de handicap

Présentation des dispositifs d'accompagnement de leur mobilité. Pourquoi les jeunes en situation de handicap sont-ils peu nombreux à expérimenter la mobilité ? Quels en sont les freins ? Quelles sont les ressources dont ils peuvent disposer ?

Alain Seyries, Association Mode H

Sarah Holveck, Erasmus Student Network

Claire Conlon, CIDJ - Eurodesk

Graziana Boscato, CIO - Euroguidance

Corinne Amat, Collège Sainte Ursule

Alban Roussel et Stéphane Tatlot, accompagné de jeunes, IME Léonce Malecot

Romain Basle et Brigitte Douadi, Agence Erasmus + Education Formation et Agence Erasmus + Jeunesse Sport



2ème Table Ronde : La mobilité, un sésame pour l'insertion professionnelle

Stages à l'étranger obligatoires dans les cursus de formation. Comment les rendre possibles en prenant en compte les besoins spécifiques des jeunes en situation de handicap ? Quels apports pour l'insertion professionnelle ?

Xavier Quernin, Conférence des Grandes Ecoles

Alix Paulmier, FOXP2

Nadine Kaufmann, Groupe Crédit Agricole

Henri-Pierre Lagarrigue, L'Adapt

Un représentant de l'établissement public de santé Maison Blanche (sous réserve)

Sylvie Fara, Citée scolaire Renée Pellet, accompagnée d'un élève de l'établissement



Synthèse des Rencontres

Albert Prévos, Président du Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE)



Infos pratiques :



Lundi 24 avril 2017, de 14h à 18h, au CIDJ 101 quai Branly - 75015 Paris

Métro Bir-Hakeim ligne 6 – RER C Champ-de-Mars

Accueil personnalisé, traduction en LSF, retranscription en direct sur écran (vélotypie)





