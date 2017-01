775 000 € collectés au profit de la lutte contre le sida au dîner de la mode

Restons mobilisé-e-s, on compte sur vous !

Jeudi 26 janvier 2017, le Grand Palais a accueilli plus de 500 personnes au Dîner de la mode organisé par Sidaction et la Fédération Française de la Couture, pour une 15ème édition exceptionnelle.



Ce dîner permet chaque année de mobiliser le monde de la mode, du cinéma et des médias en faveur de la lutte contre le sida. Cette année encore, ils étaient nombreux à répondre présents, réunis autour de Pierre Bergé, président de Sidaction et Line Renaud, vice-présidente de l’association, pour témoigner de leur engagement. Parmi eux, les actrices Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Diane Kruger, Kristin Scott-Thomas, Monica Belluci ou encore Laetitia Casta ; les créateurs Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa et Isabel Marant, entre autres.



Grâce à la présence de ces personnalités de choix, ce dîner a été une réussite et a permis de collecter 775 000 euros au profit de la lutte contre le sida.



Les bénéfices de ce gala seront répartis conformément aux statuts de l’association : 50 % à des programmes de recherche et de soins et 50 % à des programmes de prévention et d’aide aux personnes séropositives en France et dans le monde. Cela représente une aide concrète et conséquente pour des centaines de programmes, d’associations et de chercheurs, qui se battent et font avancer la lutte contre le VIH/sida au quotidien.



Le dîner de la mode contre le sida ne pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse et bénévole de Jacques Babando, Eliane de la Béraudière, Christophe Carrère, Pascale Diabaté, Dominique Deroche, Patricia Goldman, Virginie Legay, Etienne Leibgott, Jimmy Pihet, Laurence Sudre-Monnier, Connie Uzzo. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.



Le dîner de la mode a également bénéficié du soutien de l’équipe de Barjabulle.com, C LAGENCE, Domaine Clarence Dillon, Château Haut-Brion, Château Quintus, Château la Mission Haut-Brion, Doré Sécurité, Flavien Compagnon, Florence Doré, La Maison de Cognac Bisquit, Lomarec, Potel et Chabot, Réunion des musées nationaux-Grand Palais, Ruinart, Vidélio.



Aujourd’hui dans le monde, 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH et près de la moitié n’a toujours pas accès aux traitements. Chaque année en France, ce sont plus de 6 000 personnes qui découvrent qu’elles sont séropositives ; 150 000 personnes vivent avec le VIH, dont 25 000 l’ignorent. Cette soirée caritative était aussi l’occasion pour Pierre Bergé et Line Renaud de rappeler ces chiffres, de rappeler qu’il n’existe toujours pas de vaccin et qu’on ne guérit pas du sida.





www.sidaction.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - sources : communiqué de presse