9ème édition du forum Emploi Handicap

Comment cela fonctionne pour les candidats ?

L'inscription et la visite de Talents Handicap sont gratuites pour les candidats. Elles vous font bénéficier de nombreux avantages...



Les recruteurs peuvent vous trouver dans la CV-thèque toute l'année, même en dehors des forums, pour vous proposer des offres d'emploi.



Nous vous proposons sur votre tableau de bord une sélection d'offres en adéquation avec votre profil de recherche.



Vous postulez aux offres, visitez les stands 3D pour vous renseigner sur les exposants et demandez rendez-vous aux recruteurs en quelques clics.



Retrouvez sur votre tableau de bord le suivi de toutes vos candidatures et demandes de rendez-vous.



Vous êtes les premiers informés des nouvelles offres publiées sur Talents Handicap qui sont en adéquation avec votre profil.



Vous êtes les premiers informés de l'ouverture des forums Talents Handicap et des actualités de l'emploi et du handicap.



Vous êtes invités à vous inscrire pour créer votre profil sur Talents Handicap et charger votre CV.



La participation des candidats à un forum Talents Handicap se déroule en 3 phases :



Inscription : le candidat peut s'inscrire à tout moment de l'année, 24h/24 et 7j/7, pour maintenir le contact avec Talents Handicap et ses recruteurs ;



Phase de préparation et de prise de rendez-vous : l'ouverture d'un forum aux candidats intervient 3 à 4 semaines avant la semaine principale du forum, leur permettant de prendre connaissance des recruteurs participants, de leurs métiers et de leurs offres, avant de postuler et demander rendez-vous sur les offres qui les intéressent ;



Phase d'entretiens en ligne : pendant la semaine principale du forum, les candidats réalisent leurs entretiens en ligne (par téléphone ou tchat) avec les recruteurs qui ont accepté leurs demandes de rendez-vous.



Prochains forums en ligne



Du 27 au 31 mars 2017 : 9ème édition nationale du forum, dédiée à l'alternance et stages ;



Du 15 au 19 mai 2017 : 10ème édition nationale du forum pour tout type de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stage, Intérim...) ;



Du 16 au 20 octobre 2017 : 11ème édition nationale du forum pour tout type de contrats (CDI, CDD, Alternance, Stage, Intérim...)





