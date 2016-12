« Agefiph : place pour l'emploi », un bilan positif et une mobilisation sans précédent

Ouverte à tous ses publics (personnes handicapées en recherche d’emploi, en formation ou en poste, employeurs ou entreprises en demande d’informations, professionnels du secteur, institutionnels) « Agefiph : place pour l'emploi » a permis d’organiser 11 réunions régionales durant la 20e Semaine pour l’emploi des personnes handicapées (novembre 2016) réunissant plus de 1800 participants qui ont proposé et rédigé plus de 300 messages sur « l’arbre à palabres ».



Pendant la même période, l'association a initié 341 événements avec ses partenaires régionaux qui ont réunit près de 3000 personnes.



« Pendant cette semaine pour l’emploi des personnes handicapées, les recommandations pour l’emploi des travailleurs handicapés portées par l’Agefiph ont été visionnées 41 000 fois sur notre site, ont fédéré 5000 contacts sur Facebook et ont été relayées par 628 articles de presse. Ceci nous conforte dans notre souhait de faire évoluer les idées reçues, de continuer à créer du lien entre le monde du handicap et celui de l’entreprise (y compris les PME et les TPE), de lever les tabous encore trop nombreux et les freins au travers d’exemples concrets qui fonctionnent » nous indique Didier Eyssartier, directeur général de l’Agefiph.



Compte-tenu du succès de cette première initiative novatrice, l’Agefiph prolongera ses actions en région au premier trimestre 2017 (date à venir) et organisera la suite de "place pour l'emploi" pour rester encore à l’écoute de ses publics. « Pour les 30 ans de l’Agefiph (que nous fêterons en 2017), nous nous engageons à être encore plus accessibles, plus visibles et plus réactifs au service des personnes handicapées et des entreprises » conclut Anne Baltazar, présidente de l’Agefiph.



Qu'est-ce que l'Agefiph ?



L'Agefiph, Association de Gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, instituée par la loi du 10 juillet 1987 élabore et finance un panel d'aides et de services en direction des personnes handicapées, des employeurs et des professionnels de l'insertion. Son implication auprès d'un vaste réseau de professionnels et son travail d'analyse lui confèrent une expertise et un rôle de développeur reconnus. En 2015, l'Agefiph a engagé 211 180 interventions en faveur des personnes handicapées et 107 109 interventions en direction des entreprises.





