Aider les personnes handicapées à s’habiller plus aisément et dans les boutiques non spécialisées.

Vendredi 24 mars, lors d’une cérémonie dans le cadre du forum Elle Active au Conseil Economique Social et Environnemental au Palais d’Iéna, l’association COVER (Collectif autour du Vêtement Ergonomique) a été nominée parmi une centaine de projets pour le Prix de l’innovation environnementale et sociale.



Cette nomination est une belle récompense pour la création du label « Bien à porter », pour aider les personnes handicapées à s’habiller plus aisément et dans les boutiques non spécialisées.



La façon de s’habiller est un facteur essentiel de participation sociale, que ce soit dans la vie privée comme professionnelle. Or, être maître de son image est difficile lorsqu’on est en situation de handicap : aux différences visibles s’ajoutent celles d’un habillement souvent éloigné de la mode actuelle, pas forcément confortable (rivets, coutures...) et souvent plus chers que les vêtements généralistes. La «technique» prend trop souvent le pas sur « l’esthétique», alors que cette dernière est naturellement recherchée par grand nombre de personnes handicapées.



Le constat est partagé : les séances de shopping sont complexes, difficiles d’accès en termes de services, stigmatisantes, et finalement frustrantes. Or, 2 millions de personnes en France déclarent avoir une difficulté à s’habiller du fait d’un handicap.



L’association a donc eut l’idée en 2015 de créer le label « Bien à porter », qui identifiera, par une étiquette, les vêtements et les chaussures les plus ergonomiques, repérées au cœur des collections de prêt-à-porter généraliste. L’association, constituée d’une équipe composée d’une ergothérapeute, d’une styliste et de 8 personnes à mobilité réduite, créée ensemble une expertise et des solutions.



L'association travaille en amont avec l’industrie du prêt-à-porter en lui proposant des services et des outils permettant de mieux répondre à la clientèle en situation de handicap, mais aussi en proposant des solutions aux marques de prêt-à-porter pour faciliter le shopping des personnes ayant une déficience visuelle, auditive ou mentale (accueil, conseils, aide à l’essayage etc.). La marque de mode pour hommes Brice a bien compris l’utilité du projet, et a décidé d’intégrer la démarche, en précurseur.



Pour Murielle Robine, « cette nomination récompense 3 années de travail en synergie avec mon équipe de spécialistes et de bénévoles experts, et c’est pour nous une première marche vers la reconnaissance du besoin des personnes handicapés à se vêtir comme tout le monde. Notre ambition aujourd’hui est de développer notre action vers des marques de mode femme et enfant. Nous contribuerons ainsi ensemble à ce que les personnes à mobilité réduite retrouvent confiance en elles, en leur permettant de se vêtir plus facilement à la même mode, au même prix et dans les mêmes boutiques que tout le monde.»





