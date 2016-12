L’association Tremplin lance la 5e édition de son concours vidéo Tous HanScène®

Un Concours de courts-métrages sur le thème du Handicap à destination des étudiants Post-Bac.

Aujourd’hui en France, seuls 7% des jeunes scolarisés en situation de handicap accèdent aux Etudes Supérieures, et ils ne sont que 1 % à atteindre le niveau Bac+5. Provoquer un changement de regard de la société, des établissements Post-Bac, et de leurs étudiants sur le handicap dans les Etudes Supérieures et favoriser l’accès des jeunes handicapés aux établissements Universitaires et aux Grandes Ecoles, tel est le but de l’association Tremplin et l’objectif du concours Tous HanScène®, qui aborde le handicap à travers le prisme de la créativité et de l’image.



Chaque année, ce concours de courts-métrages invite les étudiants post-bac (en BTS, Classe prépa, Université, École de commerce ou d’Ingénieur, en CFA), dans toute la France, à ouvrir leurs horizons sur ce sujet grâce à deux volets de même importance :



Participer au concours en réalisant un film de 2 à 3 minutes sur le thème du handicap et tenter de remporter un prix ;



Mobiliser les étudiants et le personnel administratif et académique des établissements pour voter pour leurs films préférés : les écoles/universités les plus actives peuvent ainsi remporter une subvention financière afin de concrétiser un projet dédié au handicap au sein de leur établissement.



La cinquième saison du concours Tous HanScène est lancée



Pour participer, chaque équipe de 2 à 4 étudiants post-bacs doit mettre le handicap à l’affiche en réalisant un court- métrage de 2 à 3 minutes sur ce thème. Les concurrents, qui peuvent dès à présent s’inscrire, auront jusqu’au 29 janvier 2017 pour réaliser leur film et le déposer sur le site www.toushanscene.fr afin de le soumettre au vote du grand public et des entreprises partenaires. Et qui sait, remporter un des nombreux Prix.



Six catégories de films sont proposées :



Arts et essais

Humour

Sport

Vie étudiante

Vie professionnelle

Vie quotidienne



Pour chaque catégorie, les candidats sont libres de choisir le thème et la forme du film : témoignage, clip vidéo, fiction, documentaire... Un seul mot d’ordre : laisser parler leur créativité !



Les Prix et les dotations



Le Prix du Public pour la vidéo qui aura rassemblé le plus de vues et de votes.

Les Prix du Jury (1 Prix par catégorie) :

Le Prix Jeune Pousse pour le meilleur film des lycéens.

Les Prix Mobilisation Etablissement : une subvention pour financer la mise en place d'un projet handicap, remise aux 3 établissements ayant mobilisé le plus de votants.



Les dotations : chaque gagnant remporte un appareil photo compact vidéo numérique ou 24 places de cinéma.



Le Prix « Mobilisation Etablissement » pour financer les projets des établissements qui entrent « HanScène® »



Cette année encore, le concours Tous HanScène® encourage les établissements Post-Bac à s’engager pour le Handicap. Le Prix « Mobilisation Etablissement » permettra aux 3 écoles/universités qui auront réussi à faire voter le plus massivement leur communauté estudiantine, académique et administrative de mettre en œuvre un projet dédié au handicap au sein de leur établissement. Une subvention financière de 1 000 €, 1 500 € ou 2 000 € leur sera allouée pour rendre leur projet réalisable.



L’objectif : mobiliser les établissements Post-Bac et les aider financièrement à développer des actions concrètes pour le handicap.



Une cérémonie digne d’un festival



Outre les nombreux lots à gagner, le concours Tous HanScène® déroule le tapis rouge et offre aux lauréats la chance unique de voir leur film projeté sur grand écran lors de la cérémonie accueillie, une nouvelle fois, au sein du multiplex UGC Ciné Cité Paris 19, le Jeudi 30 mars 2017.



Vous voulez faire partie de la sélection officielle ? Alors MOTEUR, ACTION !





www.tremplin-handicap.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse