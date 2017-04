Pour assurer la mobilité pour tous et partout, Faciligo lance le « covoyage » solidaire

Mobilité et accessibilité : des problématiques qui nous concernent tous.

Après le boom du covoiturage, Faciligo invente une nouvelle façon de voyager, plus solidaire, plus économique et surtout plus démocratique : le co-voyage. L’idée de sa fondatrice, Hind Emad, est simple : mettre en relation des voyageurs à mobilité réduite ou PMR (personnes handicapées, personnes âgées…) avec des voyageurs valides pour faciliter l’accès aux transports aux personnes ne pouvant voyager seules. De son côté, l’accompagnant bénéficie d’une réduction sur le prix de son voyage. La plateforme apparaît aujourd‘hui comme la solution pour faciliter le déplacement des PMR mais surtout pour renforcer la cohésion sociale et inciter à toujours plus de solidarité.



Mobilité et accessibilité : des problématiques qui nous concernent tous



Faciligo souhaite répondre aux problématiques d’isolement et de dépendance des personnes à mobilité réduite. En effet, on estime aujourd’hui à 22 millions le nombre de personnes dépendant de la disponibilité de leurs proches pour voyager (source : laboratoire de la mobilité inclusive). Selon la SNCF, ce sont même 5 à 6 millions de Français qui ont tout simplement renoncé à prendre le train pour voyager. Personnes âgées, personnes handicapées moteur ou sensoriel, personnes invalides temporairement, femmes enceintes… nombreux sont ceux qui rencontrent quotidiennement des difficultés pour se déplacer à pied, en voiture, dans les transports en commun.



Face au vieillissement de la population et à l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap, la baisse du pouvoir d'achat et le coût des transports constituent également un frein aux déplacements des Français. La plateforme propose donc une solution unique en son genre, basée sur l'entraide, le partage et le lien social: mettre en relation des personnes à mobilité réduite, qui nécessitent un accompagnement pour leurs déplacements et voyages, avec des personnes soucieuses d’aider et rencontrant des freins pratiques ou financiers dans leur mobilité.



Le covoyage : innovation sociale



Start-up innovante du secteur de l’économie sociale et solidaire, adhérente au Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES), Faciligo se positionne comme une entreprise de service public et de smart mobility pour les villes intelligentes qui favorisent l'inclusion sociale, l'écologie et la participation citoyenne.



Identifiée comme une référence en matière de mobilité, l’entreprise multiplie les partenariats avec les transporteurs (SNCF), les usagers et les acteurs publics (Région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole). Et développe sur l’ensemble du territoire, et en Europe sous peu, son concept basé sur un modèle économique et social favorable à tous. Un seul mot d’ordre avec la plateforme : voyager mieux et moins cher, en aidant ou en étant aidé.



Comment ça marche ?



L’utilisation de la première plateforme de co-voyage solidaire est simplissime. Sur le site, les voyageurs à mobilité réduite ainsi que tout accompagnateur volontaire indiquent la date et le lieu de leur déplacement. La plateforme se charge de mettre en relation accompagnant et accompagné, en prenant en compte des centres d’intérêts communs, des affinités, mais aussi des compétences et besoins spécifiques que l’accompagnement de certains handicaps nécessite. L’accompagnateur assure une présence à la montée et à la descente du transport ainsi qu’à bord.



Vidéo. La première plateforme de covoyage solidaire









faciligo.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse