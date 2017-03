Des balades adaptées aux personnes handicapées dans le Vexin

Des balades nature adaptées aux besoins spécifiques.

Dans le cadre de sa politique d’accessibilité du territoire au plus grand nombre, le Parc développe un programme de sorties adaptées pour lequel il a été récompensé aux trophées de l’accessibilité en 2013. Le Parc poursuit son action avec un programme enrichi en 2017.



Pour les personnes à mobilité réduite (PMR)



L’association Escapade Liberté Mobilité a mis en place un dispositif permettant de rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite les chemins de randonnée non aménagés par le prêt de matériel et l’accompagnement humain adaptés. Ces engins adaptés au tout-chemin peuvent être utilisés soit en restant sur son propre fauteuil roulant électrique ou manuel (Modul’évasion, Electrodrive) soit en se transférant (fauteuil électrique tout terrain).



Au programme en 2017, des balades thématiques les 23 avril, 28 mai, du 17 au 23 juin, les 25 juin, 2 juillet, 23 septembre et 5 octobre ; des balades à la demandes autour de Villarceaux (du 24 avril au 2 mai), de Nucourt (du 24 au 31 mai), de Guiry-en-Vexin (du 2 au 15 juin et à partir du 30 septembre), de Théméricourt (du 26 juin au 1er juillet), de Vienne-en-Arthies (du 24 au 27 septembre).



Pour les personnes sourdes ou malentendantes



Des balades nature avec un interprète en LSF (langue des signes française) et sur demande, mise à disposition de boucles magnétiques portatives pour les personnes malentendantes.



` Au programme en 2017, des balades thématiques les 25 mars, 22 avril, 21 mai, 17 juin, 2 juillet, 26 août, 23 septembre, 15 octobre et 12 novembre.



Pour les personnes aveugles ou malvoyantes



Une approche sensorielle basée sur l’ouïe et le toucher. Sorties les 16 mai, 13 juin, 11 juillet et 16 septembre 2017.





TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME 2017

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse