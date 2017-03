Une boutique handi-solidaire présente aux salons des CE

La plateforme SoliShop, qui propose aux particuliers comme aux entreprises des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap, sera présente aux salons des CE de Paris, du 21 au 23 Mars, et de Nantes, les 28 et 29 Mars 2017.



SoliShop, c'est quoi ?



Lancée début 2016, la boutique en ligne propose une gamme de produits variés d'excellente qualité, allant de l'épicerie fine au mobilier en passant par des produits de bien-être, fabriqués par des personnes en situation de handicap. L'ensemble de ces produits est issu d’entreprises ou d'établissements du secteur adapté ou protégé et la totalité des recettes est reversée à ces structures.



L'effet SoliShop



C'est plus de 40 vendeurs et 250 produits. Cette plateforme gratuite pour les vendeurs permet de faire découvrir la qualité souvent méconnue des produits handi-fabriqués. La boutique en ligne a pour vocation de créer à long terme des emplois dans le milieu du handicap, les entreprises et les particuliers peuvent ainsi s’inscrire dans une démarche sociale en réalisant des achats solidaires.



Participation au salon des CE à Paris et Nantes



SoliShop participe au salon des Comités d'Entreprise de Paris, du 21 au 23 Mars 2017 (stand E008) et au salon des Comités d'Entreprise de Nantes, les 28 et 29 Mars 2017 (stand D012) afin de faire connaître les produits handi-fabriqués appropriés aux événements rythmant la vie d'une entreprise : naissances, départs en retraite ou encore fêtes de fin d'année.





www.solishop.fr

