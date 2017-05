Le Café des Aidants® : des rencontres aux effets multiples

Animés par des professionnels, ces Cafés sont des lieux, des temps et des espaces d'information, de rencontres et d’échanges, ouverts à tous les aidants, quels que soient l'âge et la pathologie de la personne accompagnée.

Face au déploiement des Cafés des Aidants (20 réalisations en 2012 contre 135 aujourd’hui), l’Association Française des Aidants a souhaité évaluer le dispositif pour comprendre et mesurer les effets sur les aidants et les autres parties prenantes. L’étude réalisée entre octobre 2016 et mars 2017, s’appuie sur 11 observations de Cafés des Aidants, 50 entretiens conduits sur le terrain avec des aidants, des animateurs, des porteurs de projets et des partenaires et enfin sur un questionnaire diffusé à l’ensemble des Cafés, qui a recueilli 240 réponses, soit 35% des aidants bénéficiaires.



Les résultats les plus marquants de l’étude d’impact



Des effets sur les Aidants

Dès leur première participation, le plus marquant pour les participants est le sentiment de reconnaissance, et le fait de réaliser qu’ils ne sont « pas seuls à vivre cette situation » déclarent 87% d’entre eux. De manière générale, 61% des participants révèlent que les échanges leur apportent du réconfort. La convivialité et le soutien sont aussi des mots qui ressortent largement des verbatims.



L’étude montre que le Café des Aidants et sa fréquentation dans le temps permet aux aidants de développer leur capacité d’agir, de « mieux vivre leur situation d’aidant » pour 72% d’entre eux et pour 43% d’avoir recours à des activités pour eux, ce qu’ils ne s’autorisaient pas toujours avant leur venue aux Cafés.



Des effets sur la relation d’aide

Les 2/3 des aidants déclarent que la relation avec leur proche s’est améliorée depuis leur participation aux Cafés des Aidants, et qu’ils font appel plus facilement à des professionnels extérieurs pour les accompagner.



Des effets sur les professionnels et le tissu local

Pour les professionnels qui animent et portent les Cafés des Aidants, cela leur permet de développer des connaissances et des pratiques pour une meilleure prise en compte des aidants dans leur structure et de manière plus générale sur leur territoire.



Le label en quelques mots



Animés par des professionnels, ces Cafés sont des lieux, des temps et des espaces d'information, de rencontres et d’échanges, ouverts à tous les aidants, quels que soient l'âge et la pathologie de la personne accompagnée.



Un réseau national de 130 Cafés des Aidants



Les Cafés des Aidants sont portés par une pluralité d’acteurs, véritables parties prenantes du projet politique de l’association par le biais de la signature d’une convention de partenariat, valant adhésion à l’association. Les porteurs de projet sont des structures de suivi (CCAS, services d’aide à domicile, établissements, réseaux de santé, etc.) ou de coordination (CLIC, MDPH, etc.) s’adressant aux personnes en difficulté de vie ou encore à toute structure agissant dans les champs du handicap, du grand âge ou de la santé.





Retrouver l’ensemble des Cafés des Aidants

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse