Candidature olympique et paralympique de Paris 2024 : plus de 3000 enfants au Stade de France entourés de champions

Rugby, handball, foot, golf, escalade, surf, judo, taekwondo, tennis... les jeunes ont pu s'initier à plus de 20 sports.

Pour la 4ème édition de la "Journée Evasion", l'association Premiers de Cordée a convié plus de 3000 enfants des CHU, cliniques, IME et autres associations et leurs familles au Stade de France pour une journée sportive et ludique en dehors de structures médicales.



Il s'agissait d'une édition spéciale "Jeux Olympiques", en soutien à la candidature olympique et paralympique Paris 2024, à 3 jours de la visite de la commission d'évaluation du CIO. De nombreux champions dont Nathalie Péchalat, Thierry Omeyer, Sydney Govou, Tatiana Golovin, Laura Flessel ou encore Jean-Paul Tony-Helissey, Laetitia Roux et les joueuses de l'équipe de France de rugby à 7, Fanny Horta, Chloé Pelle et Camille Grassineau, sont venus partager ce moment de défoulement, d'évasion et de plaisir avec les enfants.



Les danseurs Christophe Licata, Silvia Notargiacomo et Gabin Giband (Danse Avec Les Stars) ont également donné généreusement de leur temps et mis l'ambiance en faisant danser les enfants tout au long de la journée.



Rugby, handball, foot, golf, escalade, surf, judo, taekwondo, tennis... les jeunes ont pu s'initier à plus de 20 sports. Autre moment clé de la journée : la visite des coulisses du Stade de France, théâtre d'émotions uniques, désigné pour accueillir les épreuves d'athlétisme ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture en 2024.



Chaque atelier était encadré par des éducateurs spécialisés et les bénévoles de l’association Premiers de Cordée, organisateur de l'événement.



Si le sport n’a pas vocation à soigner directement, chez Premiers de Cordée nous sommes convaincus qu’il permet à l’enfant de se défouler, de s’amuser et de rompre l’isolement. Outre le programme "Sport à l'hôpital", l'association propose également les programmes "Handisport à l'école" et "Handisport en entreprise".





www.premiersdecordee.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse