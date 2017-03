Une carte qui permet aux déficients visuels d'explorer de nouveaux lieux

La carte interactive Aisidas imaginée par le pôle Handi3d de FeelObject leur permet d'explorer de nouveaux lieux.

Une startup Toulousaine FeelObject crée la première carte interactive permettant aux déficients visuels de se déplacer dans les bâtiments.



Les déficients visuels se trouvent face à un vrai problème lorsqu'ils doivent se déplacer dans des bâtiments inconnus. La carte interactive Aisidàs imaginée par le pôle Handi3d de FeelObject leur permet d'explorer de nouveaux lieux.



« Nous développons une solution personnalisée, configurable et simple à utiliser » résume Céline Favy-Huin, cofondatrice avec Sylvain Huin et responsable du pôle Handi3D, en détaillant le premier produit développé avec le partenaire Enedis (ex Erdf) et l’unité support Enedis-Grdf.



Son fonctionnement



Aisidàs aide les déficients visuels à se déplacer en toute autonomie dans un bâtiment inconnu. Elle comporte du relief pour le toucher et du son pour fournir des informations complémentaires.



En pratique, l’entreprise qui s’apprête à accueillir un déficient visuel fait parvenir la carte par avance à son destinataire, lui permettant ainsi de préparer mentalement son cheminement dans les locaux.

NB : Aisidàs sera disponible au second trimestre 2017.



« Dans ce projet, on retrouve les trois piliers de notre entreprise : satisfaire le besoin de l’utilisateur, notre engagement environnemental et sociétal et notre expertise en Fabrication Additive » complète Céline Favy-Huin en mettant en avant la simplicité du produit pour une prise en main facile et un accès aux données les plus pratiques.



Cibler tous les bâtiments qui accueillent du public



Si les entreprises font partie du cœur de cible, FeelObject compte élargir rapidement son offre en créant une version de cette carte interactive destinée aux établissements accueillant du public. « A l’échelle internationale, les besoins sont énormes et il est facile d’industrialiser à distance des dispositifs type Aisidàs »> commente Sylvain Huin en insistant sur la R&D menée côté matériaux afin de concevoir des objets de plus en plus « expressifs », via leur texture et l’intégration d'électronique.



Pour accélérer la mise au point de solutions complètes et le déploiement commercial, la société prépare actuellement une levée de fonds.



Fin 2016, FeelObject crée Handi3d, un pôle dédié à l'innovation autour du handicap dans le but est de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap en se servant de son savoir-faire en impression 3D couplé à d'autres technologies.



Vidéo : présentation de la carte interactive à destination des déficients visuels









www.feelobject.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse