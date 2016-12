Centre Pompidou : programmation de visites adaptées pour la période de Janvier à Avril 2017

Des visites adaptées destinées aux personnes malentendantes ou sourdes et aux personnes malvoyantes ou aveugles.

1977 - 2017, le centre Pompidou fête ses 40 ans. Retrouvez ci-dessous la programmation des visites adaptées destinées aux personnes malentendantes ou sourdes et aux personnes malvoyantes ou aveugles.



Samedi 14 Janvier 2017 à 11h – 75004 Paris – Malentendants - Centre Pompidou

Visite en Lecture labiale avec audiophone équipé de collier magnétique en prêt gratuit dans l’exposition Magritte, la trahison des images.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 14 Janvier 2017 à 14h30 – 75004 Paris – Sourds - Centre Pompidou

Visite en Langue des Signes dans l’exposition Magritte, la trahison des images.

Entrée réservée en bas de la Piazza Pompidou, file prioritaire sur la gauche.

Rendez-vous à 14h10, niveau 0 près de l’information.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 21 Janvier 2017 à 10h – 75004 Paris – Aveugles et Malvoyants - Centre Pompidou

Ecouter voir dans l’exposition Magritte, la trahison des images.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 9h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation :

Par mail à accessibilite@centrepompidou.fr

Par téléphone : 01 44 78 12 33 (taper ensuite sur la touche 8).



Samedi 25 Février 2017 à 10h – 75004 Paris – Aveugles et Malvoyants - Centre Pompidou

Ecouter voir dans l’exposition Cy Twombly

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 9h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation :

Par mail à accessibilite@centrepompidou.fr

Par téléphone : 01 44 78 12 33 (taper ensuite sur la touche 8).



Samedi 25 Février 2017 à 11h – 75004 Paris – Malentendants - Centre Pompidou

Visite en Lecture labiale avec audiophone équipé de collier magnétique en prêt gratuit dans l’exposition Cy Twombly

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 25 Février 2017 à 14h30 – 75004 Paris – Sourds - Centre Pompidou

Visite en Langue des Signes dans l’exposition Cy Twombly

Entrée réservée en bas de la Piazza Pompidou, file prioritaire sur la gauche.

Rendez-vous à 14h10, niveau 0 près de l’information.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 18 Mars 2017 à 11h – 75004 Paris – Aveugles et Malvoyants - Centre Pompidou

Ecouter voir dans Les collections modernes du Musée.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation :

Par mail à accessibilite@centrepompidou.fr

Par téléphone : 01 44 78 12 33 (taper ensuite sur la touche 8).



Samedi 18 Mars 2017 à 11h – 75004 Paris – Malentendants - Centre Pompidou

Visite en Lecture labiale avec audiophone équipé de collier magnétique en prêt gratuit dans Les collections modernes du Musée.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 18 Mars 2017 à 14h30 – 75004 Paris – Sourds - Centre Pompidou

Visite en Langue des Signes dans Les collections modernes du Musée.

Entrée réservée en bas de la Piazza Pompidou, file prioritaire sur la gauche.

Rendez-vous à 14h10, niveau 0 près de l’information.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 22 Avril 2017 à 11h – 75004 Paris – Aveugles et Malvoyants - Centre Pompidou

Ecouter voir dans le Musée, exposition Ross Lovegrove.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation :

Par mail à accessibilite@centrepompidou.fr

Par téléphone : 01 44 78 12 33 (taper ensuite sur la touche 8).



Samedi 22 Avril 2017 à 11h – 75004 Paris – Malentendants - Centre Pompidou

Visite en Lecture labiale avec audiophone équipé de collier magnétique en prêt gratuit dans l’exposition Cy Twombly.

Entrée réservée aux personnes en situation de handicap, située à l’angle des rues St Merri et du Renard. Rendez-vous à 10h45.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr



Samedi 22 Avril 2017 à 14h30 – 75004 Paris – Sourds - Centre Pompidou

Visite en Langue des Signes dans l’exposition Cy Twombly.

Entrée réservée en bas de la Piazza Pompidou, file prioritaire sur la gauche.

Rendez-vous à 14h10, niveau 0 près de l’information.

4,50 € incluant l'entrée à l'exposition. Entrée gratuite pour un accompagnateur.

Contact réservation : SMS 06 17 48 45 50 et Mél nicole.fournier@centrepompidou.fr





