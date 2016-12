Colloque sur l’inclusion et l’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap

Enseignants-chercheurs, maîtres de conférence, sociologues, ingénieurs ou encore référents handicap de la Fonction publique sont intervenus au cours des deux journées d’échanges, articulée en cinq sessions thématiques.

Les 24 et 25 novembre 2016, le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et l’École des hautes études en santé publique (EHESP) organisaient le colloque « Inclure sans stigmatiser. L’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique ». Plus de 150 personnes étaient rassemblées au cours des deux jours à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris pour cet événement dédié aux problématiques d’inclusion et d’accompagnement professionnel des personnes en situation de handicap.



Un colloque pour rendre compte des travaux de recherche menés conjointement entre le FIPHFP et l’EHESP



Ce colloque était l’aboutissement des travaux réalisés par le FIPHFP et l’EHESP dans le cadre de leur partenariat de recherche développé depuis 2012 en collaboration avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo). Il a pour objectifs de mieux connaître les évolutions relatives à l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans l’emploi, de mobiliser les expertises acquises dans les trois versants de la Fonction publique et de documenter les pratiques professionnelles en France et en Europe.



Fruit de ce partenariat, le programme de recherche « Emploi des personnes handicapées dans la fonction publique (Emploi PHFP) » a généré une dynamique de recherche et d’échanges autour des problématiques de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique pendant quatre ans. Le colloque a permis de rendre compte et de discuter de ces travaux.



5 grandes thématiques pour structurer les échanges



1) Quels effets des processus de catégorisation de handicaps dans le milieu ordinaire du travail ?



2) Comment créer des environnements qui promeuvent la participation des personnes en situation de handicap au travail ?



3) La transformation des collectifs de travail au prisme du handicap



4) Vers de nouveaux métiers de l’accompagnement : l’exemple du référent handicap



5) Prendre des décisions équitables pour l’emploi des personnes en situation de handicap en contexte réglementaire et organisationnel complexe.



Le FIPHFP, au service des employeurs publics



Créé par la loi du 11 février 2005 et mis en place fin 2006, le FIPHFP, fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, finance les actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de formation et d’accessibilité des personnes en situation de handicap dans les trois fonctions publiques (ministères, villes, conseils généraux et régionaux, hôpitaux,...).



Il intervient sur l’ensemble du territoire et pour tous les employeurs publics en proposant des aides ponctuelles sur sa plateforme en ligne, ou par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles avec les employeurs et dans le cadre du programme accessibilité des lieux de travail et accessibilité numérique. Depuis sa création, le taux d’emploi est passé de 3,74 % en 2006 à 5,17 % en 2015.



Le FIPHFP est un établissement public national dirigé par Marc Desjardins. Il est placé sous la tutelle du ministre des Finances et des Comptes publics, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, du ministre de l’Intérieur, de la ministre de la Fonction publique, du secrétaire d’État chargé du Budget et de la secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion. Sa gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts.





