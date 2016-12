Concours Handi-Entrepreneurs 2016 : Atos dévoile les lauréats

Cette année, le jury a sélectionné les lauréats parmi plus de vingt projets de création d’entreprise.

Atos, leader international de la transformation numérique, a remis les prix de son concours Handi-Entrepreneurs à trois lauréats pour leurs applications, services ou accessoires innovants. Ce concours, dont c’est la 7ème édition, vise à encourager l’esprit d’entreprise des personnes en situation de handicap et à promouvoir l’innovation en récompensant des solutions ou des services quels que soient le public et les utilisateurs.



Les prix ont été remis par Juliette Arnould, Responsable Handicap et Diversité de l'entreprise en France, en présence de Damien Seguin, navigateur né sans main gauche, multimédaillé des Jeux Paralympiques et quadruple champion du monde et Jérôme Adam, entrepreneur et conférencier non-voyant, co-auteur et co-producteur de la websérie J’en crois pas mes yeux.



Pour Damien Seguin, athlète médaillé d’or à Rio en 2016, à Athènes en 2004 et médaillé d'argent à Pékin en 2008 : « Ce concours, comme l’association "Des pieds et des mains" que j’ai créée afin de prouver que la voile est accessible aux personnes à mobilité réduite, permet de changer le regard sur le handicap. Récompenser des porteurs de projets talentueux et créatifs qui proposent des services innovants et facilitateurs pour le quotidien des personnes en situation de handicap, ouvre le champ des possibles ». Son prochain défi : être le premier marin handicapé au départ du Vendée Globe.



Jérôme Adam, dont le credo est « Si on n'essaye pas, on est certain de ne pas y arriver ! », a co-écrit le livre « Entreprendre avec sa différence » et réalisé avec son associé Guillaume Buffet l’ascension du Mont Ventoux en tandem. « Je souhaite tirer parti de mon regard atypique sur ce qui nous entoure et le mettre au service de l'innovation et de la création. Ce concours créé par Atos s’inscrit parfaitement dans cette démarche : faire de la différence un atout pour innover ».



Cette année, le jury a sélectionné les lauréats parmi plus de vingt projets de création d’entreprise. Pour cette édition 2016, les projets lauréats couvrent un large panel d’activités allant du service à la personne à des applications facilitatrices du quotidien, en passant par des accessoires de mode. Les prix ont été décernés à :



1er prix (10.000 €) : Barthélémy PICARD a créé LumisVision, une application accessible via smartphone qui offre des solutions adaptées spécifiquement aux besoins de l’utilisateur malvoyant en s’appuyant sur les dernières avancées en matière de réalité virtuelle et augmentée.



2ème prix (6.000 €) : Nathalie BIRAULT, a lancé Odiora, sa marque de bijoux destinée à embellir les prothèses auditives.



3èmes prix (4.000 €) : Charlotte de VILMORIN a fondé Wheeliz, le premier site de location de voitures entre particuliers, aménagées pour personnes à mobilité réduite.



Le Jury a également décerné un prix « coup de cœur » a Abdelkader TADJER, pour son projet d’Hammam, éco-responsable, handi-accueillant, éco-citoyen, et à vocation d’insertion socio-professionnelle, MEAUX Spa 77.



Les critères d’évaluation des projets sont les suivants :

Parcours et qualités entrepreneuriales du porteur de projet ;

Caractère innovant du produit ou de l’activité ;

Qualité du projet ;

Viabilité économique et crédibilité du montage financier.





Concours Handi-Entrepreneurs

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse