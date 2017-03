Du désir d'enfant au devenir parent… Quels cheminements quand on a un handicap ?

Que désire-t-on lorsque l'on souhaite un enfant ? Vivre une grossesse ? Devenir parent ? Construire une famille ? Avoir un handicap n’y change rien. Et pourtant, ça change tout !

L'association Grandir d'un Monde à l'Autre organise le vendredi 17 mars prochain son 5e colloque national, consacré à la question de la parentalité des personnes en situation de handicap. Le colloque se déroulera de 8h30 à 17h30 à la Salle festive Nantes Erdre.



Que désire-t-on lorsque l'on souhaite un enfant ? Vivre une grossesse ? Devenir parent ? Construire une famille ? Avoir un handicap n’y change rien. Et pourtant, ça change tout ! Autour de conférences, de témoignages et de tables rondes, l'association Grandir d'un Monde à l'Autre vous invite à réfléchir et à discuter sur ce sujet.



Tarif : 50 € par personne / tarif réduit 15 € (100 € pour les professionnels).

Salle festive Nantes Erdre - 251 route de Saint-Joseph - 44300 Nantes.



Accès : périphérique, sortie n°40, porte de la Beaujoire - tramway ligne 1, direction Ranzay, arrêt Ranzay - bus lignes C6, 23 et 80, arrêt Ranzay.



NB : la veille du colloque, l'association Grandir d'un Monde à l'Autre vous invite le jeudi 16 mars à 18 heures à la projection en avant-première du film "Aux Yeux du Monde", de Rémy Viville et d'Olivier Raballand, à la Salle festive Nantes Erdre. Cette projection sera suivie d'un débat avec les réalisateurs.





Programme, infos pratiques et inscriptions

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse