Deux rencontres pour découvrir les recherches sur le handicap et la dépendance

Le CNRS organise le 10 janvier 2017, en lien avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, un colloque autour des recherches menées sur les situations de handicap. Au programme : les dernières avancées en termes d’éthique, de sociologie et de droit, mais aussi des solutions sociales (comme des unités de soin en langue des signes) et technologiques (des aides à la navigation pour les déficients visuels, des interfaces cerveau-machines pour les tétraplégiques ou encore la traduction de mouvements en sons pour pallier la dysgraphie ou la maladie de Parkinson). En clôture, une table-ronde proposera des recommandations et des pistes pour l’avenir.



Cet évènement est couplé, la veille (9 janvier), à une matinée de restitution du défi « Approches interdisciplinaires pour l’autonomie et le maintien de l’inclusion sociale » lancé par la Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS. Il a permis de structurer et soutenir cinq consortia interdisciplinaires, réunissant 31 laboratoires en informatique et robotique, neurosciences, physique, communication, etc :



SUBILMA (Substitution sensorielle et restauration de l’habileté pour une meilleure autonomie),



DISREMO (Dispositifs sensoriels pour rééducation motrice),



AMISIA (Approche multidisciplinaire innovante du suivi des stratégies d’incitations pour le maintien de l’autonomie),



MAN (Méthode d’évaluation de l’accessibilité numérique),



EMOTON (Évaluer l’effet des émotions sur l’anxiété, la motricité et la cognition pour prolonger l’autonomie des personnes âgées).



Lundi 9 janvier 2017 de 9h30 à 14h

Restitution du défi « Approches interdisciplinaires pour l’autonomie et le maintien de l’inclusion sociale »



Mardi 10 janvier 2017 de 9h à 17h15

Colloque « Avancées de la recherche et propositions face aux situations de handicap »



Siège du CNRS – Auditorium Marie Curie

3, rue Michel-Ange – Paris 16e



Inscription obligatoire : si vous souhaitez assister à ces journées et rencontrer les porteurs de projets, merci de confirmer votre présence auprès de Véronique Etienne : 01 44 96 51 37 / veronique.etienne@cnrs-dir.fr.



Accès : Michel-Ange Auteuil (M° 9 et 10, bus 22, 52, 62, 72).

En raison du plan Vigipirate, une pièce d’identité (CNI ou passeport) vous sera demandée à l’entrée.





