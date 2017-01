Deux tutoriels pour découvrir les vins du Languedoc en langue des signes

Le Languedoc-Roussillon est le plus grand vignoble du monde avec ses 223 000 hectares déclarés dont 70 000 hectares en AOC et 136 000 en IGP.

En 2016, le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) a réalisé une série de courtes vidéos intitulées « e-Tasting Languedoc », dispensant des leçons d’œnologie humoristiques pour découvrir le vignoble du Languedoc. Suite au succès de la série et avec l’envie de rendre la dégustation de vin accessible à tous, le CIVL a mis en ligne deux nouveaux tutoriels en langue des signes.



Le projet e-Tasting : une web-série pour découvrir les vins du Languedoc



En collaboration avec le webmag Wine LR, le CIVL a produit, en 2016, de pétillantes vidéos dans lesquelles le sommelier Jérémy Cadière, Languedocien de souche, partage ses connaissances et sa passion pour les vins du Languedoc. Au total, 22 leçons ont été tournées en français mais aussi en anglais, en chinois, en japonais et en allemand, abordant des thématiques très sérieuses (les cépages, les terroirs, les sols, etc.) dans un format ludique.



Deux nouvelles vidéos... en langues des signes



En 2017, Jérémy Cadière a été rejoint par un complice : François Brajou. Sourd, François propose deux tutoriels en langue des signes... dans lesquels il parvient à retranscrire l’accent du sud et la générosité des vins du Languedoc! 24 vidéos sont donc dorénavant disponibles dont deux en langue des signes ! On peut les visionner sur le site E-Tasting Languedoc, sur la chaine YouTube du CIVL ainsi que sur les réseaux sociaux. Une prochaine vidéo en langue des signes est en préparation et sera mise en ligne courant 2017.





e-tasting.languedoc-wines.com

