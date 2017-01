Diversity’Scan, 1ère application mobile pour sensibiliser aux enjeux du Handicap et de la Diversité en entreprise

L'application est une solution qui apporte un vent d’innovation pour les responsables RH qui cherchent à renouveler leurs actions de sensibilisation traditionnelles telles que les conférences, le dépliant ou le théâtre en entreprise qui touchent trop peu de salariés.

L'application Diversity'Scan permet aux entreprises de sensibiliser leurs collaborateurs aux sujets liés à la diversité et au handicap de manière innovante et impactante. Concrètement, le dispositif propose un lot d’affiches et une application mobile.



Tels les tableaux animés d’Harry Potter, l'application donne vie aux affiches diffusées dans les entreprises grâce aux technologies de réalité augmentée. Le fil rouge : deux collègues, projetés dans un cadre « Caméra Café » que l’on suit sur une dizaine d’épisodes, drôles, décalés et parfois émouvants.



Qu’ils soient bloqués dans un ascenseur interminable amenant au 172ème étage de leur immeuble de bureau, leur laissant tout le temps d’échanger sur les formes de handicap ; ou qu’on découvre avec émotion l’étrange phobie de Camille, l’un des personnages de la série ; ces saynètes sont autant de sketchs décalés et humoristiques permettant en moins de 2 minutes de fédérer les salariés sur les sujets Handicap et Diversité et de libérer la parole autour d’un moment d’échange et d’étonnement.



Dassault Systèmes, Société Générale, Vinci Energies et Allianz proposent actuellement à leurs salariés cette expérience innovante, depuis le 14 novembre dernier, à l’occasion de la SEPH (Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées). Diversity'Scan est soutenu par la BPI pour son caractère innovant.



Une solution pour valoriser les actions RSE des entreprises



Dans le cadre de la RSE, les sujets de la diversité et du handicap sont devenus des enjeux majeurs de la gestion des ressources humaines.



Les entreprises souhaitent mener des actions qui fédèrent leurs publics – internes et externes – autour de leur démarche RSE et la valorisation de leur marque employeur. Certains labels peuvent d’ailleurs récompenser leur engagement : le label diversité de l’Afnor, le label égalité (pour l’égalité hommes-femmes), etc.



Lorsqu’il s’agit de communiquer sur ces sujets, les entreprises rencontrent des difficultés pour susciter l’adhésion.



Cédric Levret, le dirigeant de la société Furet Company, souligne :

"Avec cette application, la sensibilisation à la diversité et au handicap s’invite de façon originale dans les lieux de vie de l’entreprise via les affiches. Surpris par la réalité augmentée et amusés par le ton décalé des sketchs, les collaborateurs échangent beaucoup plus facilement sur ces sujets. Et les mini-jeux permettent d’ancrer davantage le message de façon ludique !"



Comment ça marche ?



Diversity’Scan permet une sensibilisation immersive et ludique : les collaborateurs vivent une expérience unique dans laquelle ils ont un rôle à jouer. Le fonctionnement est simple, des affiches présentant deux collègues, Camille et Inès, dans des postures suscitant la curiosité. En passant son smartphone devant les affiches, Camille et Inès s’animent grâce aux technologies de réalité augmentée.



Les avantages de l'application



Une diffusion assurée auprès de tous les collaborateurs dans les lieux de vie de l’entreprise (coin café, restaurant d’entreprise, lieux d’attentes, etc.).



Une mise en œuvre simple grâce à l’impression des affiches par les entreprises et leurs établissements partout en France sans aucune logistique.



Un dispositif déployable en 24H grâce à une application immédiatement téléchargeable sur l’Apple Store ou Google Play



Diversity’Scan se décline en deux formules



1. Avec la version originale clef en main, les affiches sont adaptées à la charte graphique de l’entreprise. Elle a déjà été choisie par de grandes entreprises comme Dassault Systèmes et Vinci Energies.



2. Avec la version personnalisée, des sketchs sur mesure peuvent être créés en fonction des messages à faire passer aux salariés. La Société Générale et Allianz ont notamment opté pour cette formule. Grâce à ce dispositif, Furet Company accompagne aussi leurs différentes actions RH : RSE, valorisation marque employeur, relation école entreprise, accueil nouvel entrant...





www.diversityscan.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse