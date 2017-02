« Écoute violences femmes handicapées » : développement du numéro d'écoute nationale

80% des femmes handicapées subissent des violences.

Le 8 septembre dernier, Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes a lancé une grande mobilisation contre le sexisme. Ce plan d’actions et de mobilisation « Sexisme, pas notre genre ! » inclut un label qui distingue les initiatives qui œuvrent en faveur de l’égalité femmes/hommes.



A ce jour, près de 400 initiatives ont été labellisées. Sur ces 400 initiatives, 57 finalistes ont été présélectionné.e.s par le comité de suivi du Plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme : pendant le mois de février, les internautes choisiront la meilleure initiative qui se verra remettre un prix le 9 mars prochain.



Description de l'initiative : Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) a mis en place un numéro national d’écoute anonyme pour les femmes handicapées victimes de violences et/ou de maltraitances le

01 40 47 06 06.



Effectivement, 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences, physiques, psychologiques, institutionnelles, alimentaires, médicales, médicamenteuses et des viols etc. (Source : ONU 2012).



Les appels reçus proviennent en grande partie de femmes handicapées psychiques ou intellectuelles, de femmes ayant un handicap sensoriel, plus particulièrement aveugles ou perdant la vue. Nous adressons les femmes sourdes à la Maison des femmes de Paris. Les autres appels proviennent de femmes handicapées motrices ou autres… Les permanences d’écoute sont assurées par des bénévoles formées aux violences et aux différents handicaps.



Leur objectif est de : les écouter



Leur faire prendre conscience des violences subies et les aider à se dégager de l’emprise de leur-s agresseur-s.



Les recevoir pour rencontrer nos professionnels (avocate, juriste, psychologue, assistante sociale…) et les accompagner au commissariat pour un éventuel dépôt de plainte.



Leur proposer des ateliers tels que « Groupe de paroles », « Echanges & Créations », « Esthétique & Maquillage » etc. leur permettant de sortir de leur isolement et de rencontrer d’autres femmes. L’atelier « Emploi-Travail», animé par une professionnelle, les accompagne dans leurs recherches d’emploi.



L’association travaille en réseau et peut se tourner vers ses partenaires dans la lutte contre les violences et les discriminations, en particulier vers des représentants de la police et de la justice et des associations féministes.



Enfin, pour sensibiliser le public aux violences que vivent ces femmes, l'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, a produit un film « Violence du Silence » réalisé par Catherine Cabrol. Constitué de 8 témoignages de femmes handicapées, ce film, à visée pédagogique, fait l’objet de nombreuses présentations suivies de débats un peu partout en France.



Objectif principal : lutte contre le harcèlement et les violences

Lieu de l'initiative : France entière

Organisateur : Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA)

Dates de l'initiative : du jeudi 8 Septembre 2016 au mercredi 8 Mars 2017





Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir

© Handicap Infos - source : communiqué de presse