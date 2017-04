L’élite du rugby fauteuil se retrouve, les 29 et 30 avril prochains pour la phase finale du championnat de France 2017

Le Rugby fauteuil est un sport de contact dynamique, stratégique et rapide.

La section ASM Handisport et Sport Adapté organise, pour la première fois, la phase finale du Championnat de France Elite de rugby fauteuil les 29 et 30 avril 2017 sur le complexe sportif de la Gauthière, 84 Boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63).



Dans le cadre de cette compétition, un point presse est organisé à la salle de basket, samedi 29 avril à 10h00, en présence de Pascal Thibault, Président de l’ASM Omnisports, Henri Laniray, Président de la Section Handisport et Sport Adapté et Michel Terrefond, Directeur Sportif rugby fauteuil à la Fédération Française Handisport.



Le Rugby fauteuil est un sport de contact dynamique, stratégique et rapide. Créée dans les années 1970 au Canada, cette discipline, ouverte, en compétition, uniquement aux athlètes atteints d’un handicap touchant les quatre membres, est devenue officielle lors des Jeux Paralympiques de Sydney en 2000. Elle est pratiquée aujourd’hui par des milliers de sportifs handicapés dans 29 pays à travers le globe.



Du samedi 29 avril, 9h, au dimanche 30 avril, 14h, les cinq meilleures équipes nationales (TOULOUSE 1 et 2, CARQUEFOU, CAPSAAA PARIS 1, et l’ASM), composées entre autres de l’ensemble des joueurs de l'équipe de France ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016, se battront pour le titre de Champion de France Elite 2017. Au total, une centaine d’acteurs seront présents dont soixante sportifs tous décidés à remporter le bouclier de Cadusse.



Les huit rencontres se dérouleront dans la salle de basket de l’ASM Omnisports selon le programme suivant :



Samedi 29 avril 2017

09h00 - 10h30 : Carquefou / Toulouse 2

10h45 - 12h15 : ASM / Paris CAPSAAA

12h30 - 14h00 : Toulouse 2 / Carquefou

14h15 - 15h45 : Toulouse 1 / Paris CAPSAAA

16h00 - 17h30 : Match de Gala Toulouse 2 / ASM



Dimanche 30 avril 2017

09h00 - 10h30 : Carquefou / ASM

10h45 - 12h15 : Paris CAPSAAA / Toulouse 2

12h30 - 14h00 : Toulouse 1 / Carquefou

14h30: Remise des trophées



L’entrée, pour l’ensemble de la compétition, sera gratuite.





www.asm-omnisports.com

© Handicap Infos - source : communiqué de presse