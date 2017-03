Emploi des personnes en situation de handicap : la CCI Paris Ile-de-France et le FIPHFP renouvellent leur partenariat

Ce partenariat dont l’engagement financier s’élève à près de 800 000 euros, vise la mise en œuvre d’actions.

Jeudi 16 mars 2017, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a réaffirmé son engagement en faveur de l'insertion et du maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, en signant sa troisième convention triennale avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).



Didier Kling, Président de la CCI Paris Ile-de-France et Jean-Luc Neyraut, Directeur général adjoint chargé des Ressources Humaines ont accueilli Hélène Berenguier, Directrice adjointe du FIPHFP, Bertrand Pardijon, Directeur territorial à la direction Ile-de-France de la Caisse des Dépôts et Claude Payrard, Délégué territorial au handicap du FIPHFP pour cette signature.



L’accueil de nouveaux apprentis et le recrutement de collaborateurs en situation de handicap ;



Le déploiement d’aides techniques et humaines afin d’accompagner l’adaptation professionnelle ;



Le renforcement des parcours individualisés garant d’un maintien dans l’emploi ;



La sensibilisation et la formation des collaborateurs sur le terrain ;



La promotion des actions engagées par l’intermédiaire des campagnes de communication.



« Dans une période où les fonds publics se raréfient, il est important pour le FIPHFP d’écouter les personnes pour lesquelles nous œuvrons collectivement : tout prend sens quand la détermination d’un agent prend le dessus sur les conséquences de son handicap grâce aux services que nous finançons ! », a souligné Hélène Berenguier, Directrice adjointe du FIPHFP.



« Nous avons une responsabilité morale et sociale de réussite sur ce nouveau projet de conventionnement vis-à-vis de nos collaborateurs » a déclaré Didier Kling, Président de la CCI Paris Ile-de-France. « Il reste encore à faire et beaucoup d’entre eux nous prouvent chaque jour que handicap et performance sont plus que jamais compatibles »





