Enquête nationale sur l’emploi et le handicap, réalisée par le forum en ligne Talents Handicap, auprès des travailleurs handicapés.

Le forum en ligne Talents Handicap est l’une des principales solutions en France pour l’emploi des travailleurs handicapés, visité chaque année par plus de 60 000 candidats en situation de handicap.



A l’occasion de sa 10ème édition nationale qui se déroule du 21 avril au 19 mai 2017, le forum en ligne réalise une enquête nationale auprès des travailleurs handicapés, qu’ils soient en poste et/ou en recherche d’emploi.



Cette enquête a 5 objectifs majeurs :



Faire connaître le handicap au travail,

Faire changer le regard et les stéréotypes sur le handicap au travail,

Lutter contre toutes les formes de discriminations (conscientes ou inconscientes),

Favoriser l’emploi des travailleurs handicapés,

Donner la parole aux travailleurs handicapés, et les faire réfléchir sur des questions qui peuvent les aider.



