Les « espaces découverte » des centrales de production d’EDF désormais accessible à tous

De nombreux sites d’EDF ont déjà obtenu le label « Tourisme & Handicap ».

Le samedi 18 mars 2017, EDF organise une journée « Accessible à Tous » dans toute la France, sur 25 de ses sites de production, pour découvrir l’électricité de manière inédite.



L’objectif est d’accueillir un maximum de visiteurs, en particulier le public en situation de handicap grâce à des parcours et à des outils spécialement conçus (tablettes tactiles, applications pour malvoyants et malentendants, boucles à induction, audio-guide, maquettes en relief, plans en braille, mais aussi rampes d’accès et nivellement des sols...).



Par ailleurs, des animations spécifiques et des rencontres sont organisées sur les « espaces découverte » des centrales avec des associations, comme par exemple : reconnaître les sons d’une centrale, toucher des pièces industrielles, découvrir avec les mains des maquettes et des planches sur les moyens de production... Des athlètes handisport du Team EDF (Marie-Amélie Le Fur, Charles Rozoy...) seront également présents sur les sites, à la rencontre du public.



Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un grand programme de modernisation des « espaces découverte » d’EDF, pour permettre à tous les publics de pouvoir découvrir la production d’électricité. Preuve du bienfondé de cette démarche, de nombreux sites d’EDF ont déjà obtenu le label « Tourisme & Handicap », qui permet au public en situation de handicap, de pouvoir visiter des lieux grâce à des dispositifs adaptés.



Cette journée témoigne également de l’engagement d’EDF en matière de diversité. EDF emploie en effet plus de 5 000 salariés en situation de handicap, et met en œuvre plusieurs programmes de sensibilisation des managers autour de la diversité et de l’égalité professionnelle.





