Les familles avec une personne handicapée ou un enfant peuvent bénéficier de visites hebdomadaires et d’activités gratuites

Qui sont les volontaires du programme Famille en Harmonie d’Unis-Cité ? Agés de 16 à 25 ans, ils sont 280 en France. Ils ont tous des parcours différents. Leur point commun : ils ont fait le choix de consacrer une étape de leur vie aux autres et se sont engagés en Service Civique à Unis-Cité.



Leur mission au quotidien ?



Pendant 8 mois, ils vont rendre visite en binômes à des familles ayant un membre de la famille en situation de handicap (enfants, adolescents, adultes) à raison de 2 heures/semaine. Ils proposent à l’enfant des activités au domicile et à l’extérieur, en individuel mais aussi en collectif, avec la famille ou d’autres personnes en situation de handicap.



Au fil des visites, une relation de confiance se tisse, des moments d’amitié sont partagés. Objectifs : rompre l’isolement des personnes en situation de handicap ; soutenir leurs proches, offrir des moments de répit ; développer l’autonomie et la mobilité des personnes en situation de handicap, faciliter l’accès à des temps de loisirs …



Qui peut bénéficier de cet accompagnement ?



Toute personne en situation de handicap qui n’est pas, ou n’est que peu, accueillie par une structure et est de ce fait dans sa famille entre 50 et 100% de son temps. Aucune limitation sur le type de handicap, du moment que la famille estime que des volontaires en service civique, qui ne sont pas des professionnels, seront en capacité d’accompagner leur enfant.



Vous êtes concernés et souhaitez recevoir la visite de volontaires ?



Retrouvez les contacts d’Unis-Cité (dans 23 villes de France) à Lens, Lille, Dunkerque, Calais, Valenciennes, Cœur de Flandres, Béthune, Mulhouse, Strasbourg, Drôme-Ardèche, Nice, Marseille, Aix en Provence, Miramas, Nantes, Angers, Angoulême, Niort, Pau, Bordeaux, Toulouse, Noisy Le Sec et dans Val-D’oise.





