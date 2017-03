Film documentaire en audiodescription gratuit au Centre Pompidou

Au programme, un film inédit spécialement sélectionné pour cette séance...

Pour la troisième année consécutive, Cinéma du Réel, en collaboration avec le service lecture et handicap de la Bpi, propose une séance spéciale à tous et accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes.



L’objectif : partager ensemble dans une même salle une double expérience de cinéma qui valorise l’audiodescription. Au programme, un film inédit spécialement sélectionné pour cette séance :



Samedi 25 mars à 13h30 en Cinéma 1

CHAMP DE BATAILLES

Edie Laconi France 2016, 100 minutes, Première mondiale. Séance suivie d'un débat.



Au centre parental, on accueille des jeunes filles et leur enfant au motif de leurs difficultés matérielles et psychologiques. Ici, la maternité s'enseigne, se répare quelquefois. Pendant des mois, Edie Laconi a accompagné des jeunes filles en devenir de mères.



Séance gratuite et sans réservation, accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes avec casque (distribution en début de projection).



En présence du réalisateur et de Marie Gaumy l’audiodescriptrice,

Avec le soutien du Fonds Handicap et Société,

En collaboration avec le service lecture et handicap de la Bpi,

Audiodescription réalisée par l’association Valentin Haüy.



Accueil :

A partir de 13H00 à l'entrée prioritaire pour les personnes en situation de handicap située à l'angle de la rue du Renard et de la rue Saint-Merri.

Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1, 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11, 14)

RER : Châtelet / Les Halles (lignes A, B, D)

Autobus : 21, 29, 38, 47, 58, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 81, 85, 96



Renseignement :

lecture-handicap@bpi.fr

01 44 78 43 75 - 01 44 78 44 97



Important : pour pouvoir emprunter cette entrée prioritaire il vous faudra présenter votre carte d'invalidité si un agent de sécurité vous la demande. Merci de votre compréhension.





