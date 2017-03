Finale du championnat de France de rugby fauteuil à Clermont-Ferrant les 29 et 30 avril 2017

La section ASM Handisport et sport adapté organise, pour la première fois, la phase finale du Championnat de France Elite de rugby fauteuil les 29 et 30 avril 2017 sur le complexe sportif de la Gauthière, 84 Boulevard Léon Jouhaux, à Clermont-Ferrand (63).



Les cinq meilleures équipes nationales (TOULOUSE 1 et 2, CARQUEFOU, CAPSAAA PARIS 1, et l’ASM), composées entre autres de l’ensemble des joueurs de l'équipe de France ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016, se battront pour le titre de Champion de France Elite 2017. Les huit matchs, programmés du samedi 29 avril, 9h, au dimanche 30 avril, 14h, se dérouleront dans la salle de basket de l’ASM Omnisports.



Le match de gala, opposant l’ASM à Toulouse 2, aura lieu le samedi 29 avril entre 16h et 17h30. La remise du bouclier à l’équipe victorieuse, par Michel Terrefond, Directeur Sportif de l’équipe de France de rugby fauteuil au sein de la Fédération Française handisport, aura lieu le dimanche à partir de 14h30.



En parallèle du titre de champion de France acquis collectivement, les 60 joueurs présents auront un challenge individuel à relever : être repéré et sélectionné en équipe de France pour participer au championnat d'Europe des Nations, fin juin 2017, en Allemagne, puis à la phase qualificative du championnat du monde 2018, fin août 2017, à Sydney (Australie).



L’organisation, assurée par les bénévoles de la section en collaboration avec l’ESC Clermont-Ferrand, proposera une buvette ainsi qu’une tombola avec de nombreux lots à gagner.

