Google Maps s'engage contre le handicap

Google Maps, une application de plus en plus utile...

Vous êtes handicapé(e) ou avez, dans votre entourage, une ou plusieurs personnes en situation de handicap ? Vous savez alors que trouver des lieux adaptés peut parfois relever du véritable casse-tête. Google Maps a pensé aux 2 à 3 % de la population utilisant un fauteuil roulant. Petit à petit, l'accessibilité des lieux sera indiquée en ligne. Une belle initiative.



Au départ, Google Maps sert avant tout à se repérer et à chercher des itinéraires. Au fil du temps, l'application s'est développée, proposant - notamment - la fonction « street view » ou encore Google Earth et Google Trafic.



Désormais, les personnes handicapées et leurs proches peuvent utiliser Google Maps et sa nouvelle fonctionnalité leur permettant de savoir si tel ou tel lieu est accessible ou non.



Pourquoi cette nouveauté ? Parce que le géant américain a pensé à ces nombreuses personnes qui se sont déjà trouvées face à la situation suivante : choisir un restaurant, par exemple, arriver sur place et devoir repartir parce qu'il n'y a ni rampe d'accès ni entrées suffisamment larges pour qu'un fauteuil roulant puisse passer.



Comment connaître l'accessibilité des lieux ?



Pour savoir si ce restaurant ou encore ce musée est accessible aux fauteuils roulants, il vous suffit de cliquer sur le lieu. Ensuite, vous n'avez qu'à lire les informations partagées par Google.



Attention, cette nouveauté n'est pour l'instant proposée qu'aux États-Unis. Mais il faut espérer qu'elle arrivera rapidement en France pour permettre aux personnes handicapées de connaître, par avance, l'accessibilité des lieux et d'éviter ainsi de se déplacer pour rien.



Pratique aussi... pour les parents



Si cette nouvelle fonctionnalité est avant tout dédiée aux personnes handicapées, d'autres seront aussi ravis de pouvoir l'utiliser : les jeunes parents.



En effet, il n'est pas toujours simple d'aller au restaurant et ailleurs avec une poussette simple ou encore double. Connaître les lieux accessibles permet tout simplement aux jeunes parents de savoir s'ils pourront y aller avec la poussette ou non.



Améliorer la fonctionnalité



C'est l'ingénieur de Google Rio Akasaka qui a créé cette fonctionnalité sur son temps libre. Pour l'améliorer et proposer de plus en plus d'informations sur l'accessibilité des lieux, Google compte sur ses utilisateurs comme sur les guides touristiques et autres.



Si vous souhaitez aider Google et les personnes handicapées, n'hésitez donc pas à fournir des informations sur tel ou tel endroit que vous connaissez.





