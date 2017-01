Handicap, Autodétermination et projet de vie : « c’est ma vie ! Je la choisis »

Les Editions H s’adressent à un large public et en particulier aux personnes handicapées et à leurs familles, aux professionnels du secteur associatif et aux chercheurs.

Ce cahier des éditions h est dédié à la présentation de ressources sur les thématiques de l’autodétermination et du projet de vie.



Il présente des témoignages de personnes porteuses de trisomie 21, de familles et de professionnels, une synthèse des connaissances issues de la recherche sur les thématiques de l’autodétermination, du projet de vie et des technologies de soutien, ainsi qu’une présentation du jeu sérieux « C’est ma vie je la choisis ! » dédié à la notion de choix et à la formulation du projet de vie.



Ce cahier des éditions h s’adresse aux professionnels, familles et proches des personnes handicapées concernées par la question du choix et de l’autodétermination, ainsi que par l’élaboration du projet de vie.



Ce recueil de ressources a été réalisé dans le cadre du projet de recherche appliquée « C’est ma vie ! Je la choisis », soutenu par la FIRAH ainsi que par l’IRCEM et Malakoff Médéric via le CCAH et mis en œuvre par Trisomie 21 France, en partenariat avec l’Inria (équipe Phoenix) et les Universités de Bordeaux et Mons.



Les Editions H sont issues de la collaboration du Comité national Coordination Action Handicap (CCAH) et de la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH). Pour chaque thématique abordée, l’ouvrage rassemble des connaissances provenant de la recherche.



