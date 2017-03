Handicap : courir ensemble, 10 000 km au delà des différences

En 18 ans de départs et d’arrivées suantes, de jambes et de roues unies pour le sport et la solidarité, Courir Ensemble a gagné son pari : réunir le défi sportif, symbole de dépassement, et les valeurs de la solidarité.

En 2017, Courir Ensemble, la course sportive et solidaire de Handicap International, devient Sport Ensemble ! Courrez, marchez, roulez, en solo, en équipe ou en binôme handi-valide, avec un objectif commun entre Paris et Lyon : 10 000 km parcourus et 100 000 euros collectés au profit de l’association.



Ne courez plus en solitaire, courez solidaires



En 18 ans de départs et d’arrivées suantes, de jambes et de roues unies pour le sport et la solidarité, Courir Ensemble a gagné son pari : réunir le défi sportif, symbole de dépassement, et les valeurs de la solidarité. En 2017, l’événement va plus loin et devient Sport Ensemble. A Paris et désormais à Lyon, en solo, en équipe ou en binôme handi-valide, les sportifs les plus aguerris comme les plus amateurs relèveront un défi collectif : parcourir ensemble 10 000km et récolter 100 000 euros au profit des actions de Handicap International.



Comment ça marche ?



C’est l’épreuve historique de l’événement. Parcourir 10km en temps record !



En solo, en binôme handi-valide ou par équipe de 3, les coureurs participent au challenge km et au défi collectif lancé par l’association en 2017 : 10 000km et 100 000 euros collectés. 20, 40, 60, 100 km, jusqu’où iront-ils ?



La marche libre : pour les mollets les moins aiguisés, Handicap International ouvre la marche libre. Seul, en famille, avec des enfants, les participants prendront le départ d’une marche conviviale et non chronométrée au nom des valeurs du partage et au-delà des différences.



S'inscrire et collecter



Les participants choisissent leur ville d’inscription et l’épreuve :

Paris

Lyon

A partir de 20€ le dossard. Tarifs dégressifs pour les familles et les équipes.



Une fois inscrit, la collecte peut commencer. 100 euros pour prendre le départ de la course, c’est l’objectif qui permettra à Handicap International de récolter 100 000 € au profit de ses actions sur le terrain. Pour collecter, les participants ouvrent une page sur Alvarum et mobilisent leurs communautés. Mobiliser sa grand-mère, ses collègues, ses amis… si chacun participe symboliquement à hauteur de 10 euros, la collecte est très vite atteinte !



Le village "sport ensemble"



Tout au long de la journée, au-delà des courses, les coureurs et les familles pourront découvrir une multitude de disciplines handisport. S’initier au ping-pong fauteuil, s’affronter dans une partie de ceci-foot endiablée, toute la journée le handisport sera mis à l’honneur pour les petits comme pour les grands. Une manière de rappeler que le sport est à la portée de tous et de s’amuser au-delà des différences.



100 000 € collectés pour agir aux côtés des personnes handicapées et vulnérables



Haïti, Irak, Syrie, en 2016, les crises humanitaires se sont multipliées à travers le monde. Fragilisées, les personnes handicapées et vulnérables payent un lourd tribut. Pour agir à leurs côtés, Handicap International s’est donné pour mission d’intervenir en 72h00 dans le cas d’une urgence et d’agir partout, dans les crises oubliées comme dans les contextes les plus difficiles. Cette opiniâtreté a un prix, celui de l’indépendance financière. Pour garantir des ressources diversifiées et cette indépendance précieuse, l’association mise sur des événements tels que Sport Ensemble.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse