Le handicap et ses empreintes culturelles

Variations anthropologiques 3 : le dernier volume d’une trilogie inédite !

Cet ouvrage de Charles Gardou est le dernier volume de la trilogie Variations anthropologiques, qui représente une fresque de plus d’un millier de pages émanant de divers lieux du monde. Il signe la fin d’une aventure culturelle rassemblant 60 chercheurs, issus d’une cinquantaine de pays, territoires ou régions des 5 continents.



Après Le handicap au risque des cultures et Le handicap dans notre imaginaire culturel, ce nouveau voyage à culture ouverte conduit les lecteurs d'un étonnement à l’autre. D’Afrique en Amérique et en Océanie, d’Asie en Europe, il met en lumière la multiplicité des croyances populaires, des récits plus ou moins rationnels, des systèmes de pensée infiniment complexes qui, dans toutes les cultures de la planète, brouillent l’image des personnes en situation de handicap et la compréhension de leur expérience singulière. Il analyse les effets de cet imaginaire fou, qui forme un ciel de pierre, auquel, ici comme là-bas, elles ne cessent de se heurter.



Pour réaliser cet ouvrage, il a rassemblé autour de lui 20 chercheurs des 5 continents :



Atakpa Atchikiti, Alioune Bah, Beata Borowska-Beszta, Pascale C. Brogna, Obrillant Damus, Irina Degil, Christa Stéphanie Fanchette, Prachatip Kata, Tatiana Kostykova, Lenka Kováčová, Aggée Célestin Lomo Myazhiom, Souha Mansour-Shehadeh, Galina Petrova, Frédéric Reichhart, Monique Selim, Jean Simon, Elena Tanti Burlo, Vitaly Tchirkov, Roberto Domingo Toledo, Célestin Wagoum.



13,5 x 21, 328 pages, 28 €

Collection « Connaissances de la diversité » dirigée par Charles Gardou.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse