Le Handicap en entreprise a désormais son rendez-vous annuel à Paris

3 000 visiteurs sont attendus cette année.

Aujourd’hui en France, le taux d’emploi direct des personnes en situation de handicap dans le secteur privé est de 3,3% (source Agefiph 2016), soit 2,7 points en dessous de l’obligation définie par la Loi Handicap du 10 juillet 1987. Afin de favoriser l’intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail (via l’emploi interne, l’accompagnement professionnel ou le recours externe), le Salon Handicap – Emploi & Achats Responsables ouvrira ses portes le 27 mars prochain au Palais des Congrès de Paris.



Le Salon Handicap – Emploi & Achats Responsables a pour vocation de devenir un rendez-vous majeur pour sensibiliser les entreprises aux enjeux du handicap et un événement national de représentation et de rassemblement du secteur protégé et des entreprises qui veulent y faire appel.



L’objectif de ce salon est triple



Créer un lieu de rencontres entre les donneurs d’ordres (directions générales, directions achats, directions financières, DRH…) et le secteur protégé & adapté.



Bénéficier d’un programme unique de sensibilisation et d’approfondissement des connaissances en handicap, grâce à plus de 50 conférences et ateliers de formation.



Echanger et partager les bonnes pratiques en matière de handicap en entreprise.



Une 2ème édition deux fois plus ambitieuse



En terme de taille tout d’abord, le Salon va doubler pour occuper la totalité d’un étage du Palais des Congrès de Paris, ce qui en fera la plus grande place de marché des ESAT et Entreprises Adaptées en France.



De plus, cette 2ème édition accueillera deux fois plus d’ESAT et d’Entreprises Adaptées que l’année précédente (soit 120 au total) mais aussi de nombreux travailleurs indépendants handicapés (TIH). Cette diversité de profils permettra une belle représentation du secteur.



Avec cette nouvelle ambition, le Salon espère doubler le nombre de congressistes (acheteurs, managers, responsables RH, missions handicap… issus de grands groupes, comme de PME/ETI). 3 000 visiteurs sont attendus cette année.



Un programme enrichi



Cette année, plus de 50 conférences et ateliers de formation vont animer cette journée autour de 3 grandes thématiques que sont la sensibilisation, l’emploi et les achats responsables. Deux focus seront également proposés : un parcours experts mission handicap et un programme PME/ETI.



Un Club coworking permettra aux acteurs présents de se rencontrer et d’échanger sur les bonnes pratiques de la mise en place ou l’amélioration de leur politique handicap.



Un Studio Web TV sera également accessible sur le Salon pour permettre aux chefs d’entreprises et experts de prendre la parole sur le sujet du handicap. En cette année électorale, les candidats à l’élection présidentielle interviendront également pour présenter leurs programmes en matière de handicap.



D’autres expériences inédites seront également proposées aux visiteurs : un Escape Game et l’organisation de Comités Exécutifs sur le Salon, afin que les COMEX des grandes entreprises se rendent sur place et comprennent l’enjeu.



Comment participer au Salon ?



Le Salon s’adresse aux collaborateurs non initiés ou experts. Les inscriptions peuvent être individuelles ou via les entreprises avec les « pack PREMIUM ». Les entreprises peuvent ainsi mobiliser et sensibiliser leurs collaborateurs à ces enjeux prioritaires.



Chacun peut organiser son programme selon le Pass choisi.

Trois Pass sont accessibles aux visiteurs :

Un Pass visiteur,

Un Pass congressiste,

Et un Pass Premium.



Les modalités d’inscription et les tarifs.



Informations pratiques

Lundi 27 Mars 2017.

De 8h30 à 19h00.

Au Palais des Congrès : 2, place de la porte Maillot, 75017 Paris.





Programme complet et inscriptions

EN SAVOIR + :





