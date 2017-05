Handicap. MACRON - LE PEN : quelles propositions pour le Handicap ?

Le droit de vote est un bien précieux. Utilisez-le !

Au terme du premier tour de scrutin effectué avec onze candidats, Emmanuel Macron (score 24,01%, soit 8 657 326 voix) arrive en tête devant Marine Le Pen (21,3%, soit 7 679 493 voix) et tous deux se qualifient pour le second tour. Le second tour de l'élection présidentielle française aura lieu le 7 mai 2017.



Emmanuel MACRON



Nous avons trop longtemps pensé que l’on pourrait parler des personnes en situation de handicap sans parler aux personnes en situation de handicap.Plusieurs lois successives sont venues renforcer le droit à l’égalité formelle pour les personnes porteuses d'un handicap, et ce quelle que soit la nature de ce handicap. Mais cela ne suffit pas. Dans la vie réelle, les personnes porteuses de handicap rencontrent encore des difficultés pour suivre un parcours scolaire, pour accéder aux lieux publics, pour faire entendre leur voix, pour accéder aux biens essentiels que sont la santé, le sport, le logement, les loisirs, ainsi qu’à l’emploi.



Notre conviction, c’est qu’il faut avancer non seulement pour les personnes handicapées, mais avec elles, comme membres à part entière et égale de notre société. C’est l’honneur de la France que de promouvoir ainsi une société plus inclusive, fraternelle et solidaire.



Marine Le PEN



Sur 144 engagements, deux (N° 88 & 89) concernent le handicap repris dans leur intégralité ci-dessous :



88. Revaloriser l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), donner plus de moyens aux Maisons Départementales des Personnes Handicapés (MDPH) et développer une prise en charge digne de l’autisme et des troubles du spectre autistique. La puissance publique se doit d’apporter une aide accrue aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à leur famille.



89. Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, renforcer la lutte contre toutes les discriminations liées aux handicaps et à la santé et étendre le droit à l’oubli aux majeurs en rémission d’affection de longue durée, avec un délai maximal de 5 ans. Imposer un standard d’accessibilité pour les malvoyants et les malentendants.



