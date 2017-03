Handicap : les principaux réseaux de soins bucco-dentaire

L’accès aux soins devient plus compliqué et les solutions sont rares lorsque les déplacements deviennent trop difficiles pour les patients.

Force est de constater combien la santé bucco-dentaire était laissée pour compte lorsque les Français ne peuvent pas se déplacer pour se rendre dans un cabinet dentaire. Pour les soins de santé généraux, l’accompagnement au quotidien ou même la kinésithérapie, il existe des professionnels « mobiles ». Pour la santé des dents, les patients sont plus démunis, notamment hors des villes, où l’accès à ces spécialistes se compte souvent en kilomètres.



Voici ci-dessous une liste (non exhaustive) des principaux réseaux de soins, portés à la connaissance du Conseil national et impliquant des chirurgiens-dentistes :



Réseau Santé Handi-Acces

Réseau développé sur la région de Lorraine, visant à améliorer et faciliter le développement de la prise en charge du patient handicapé.

25/29 rue de Saurupt – 54000 NANCY



Réseau « Santé Bucco-Dentaire & Handicap » Rhône-Alpes

Réseau de santé ville-hôpital destiné à coordonner le dépistage, la prise en charge précoce, le traitement et la prévention des pathologies bucco-dentaires des personnes en situation de handicap ou de dépendance.

Centre Hospitalier le Vinatier – 95 boulevard Pinel – 69677 BRON CEDEX



Réseau Handident Nord

Réseau dont l'objectif est de mutualiser les connaissances et les compétences professionnelles d'acteurs divers et complémentaires en vue de faciliter l'accès aux soins bucco-dentaire et de développer la prévention pour offrir une meilleure réponse des soins aux personnes en situation de handicap.

10 rue du petit boulevard BP 20127 - 59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Tél. : 03 28 80 07 86- Fax : 09 70 63 01 18



Réseau Bus Dentaire UFSBD Paris

Bus dentaire affrété avec les fonds de la caisse primaire de Paris et visant à prendre en charge les personnes âgées résidant en EHPAD (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes).

7 rue Mariotte – 75017 PARIS



Réseau Acsodent

Réseau ville-hôpital pour la santé bucco-dentaire des enfants et adultes handicapés

UFSBD - 7 boulevard Marc Leclerc – 49100 ANGERS



Réseau Santé Sud Yvelines (RESSY)

Réseau ayant pour but d'améliorer le suivi, l'accompagnement et les soins aux personnes touchées par des pathologies ou des problématiques lourdes (VIH, VHC, diabète, etc.), et de favoriser la communication entre les différents intervenants, tant en ville qu'à l'hôpital.

3 avenue du Manet – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX



Réseau Accès aux Soins, Accès aux Droits et Education à la Santé (ASDES)

Réseau s'adressant aux patients qui cumulent des facteurs de risques médicaux et/ou sociaux et effectuant le repérage des problèmes individuels, puis de mise en oeuvre d'une démarche personnalisée de prévention et d'éducation à la santé et de dépistage précoce.

Hôpital Max Fourestier – 403 avenue de la République – 92014 NANTERRE CEDEX



Réseau Groupe innovation prévention santé (GIPS)

Réseau ayant pour objectif de développer et favoriser les stratégies de prévention bucco-dentaires contribuant à l'éducation et à l'information des patients.

77 avenue de la République – 92120 MONTROUGE



Réseau santé orale et autonomie

Financé par la Direction Générale de la Santé, ce réseau a été mis en place dans le cadre du plan de prévention bucco-dentaire du ministère de la santé et des solidarités qui prévoit notamment un projet global pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes non autonomes en France.



Réseau Handident Provence Alpes Côte d’Azur (PACA)

Réseau de soins et d’hygiène bucco-dentaire pour la personne en situation de handicap Hôpital Sainte Marguerite - Pavillon 9 270, Bd de Sainte Marguerite 13009 Marseille



Réseau Domident 31

Groupement de chirurgiens dentistes libéraux ayant pour but de promouvoir l’accès aux soins et la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées dépendantes ne pouvant se rendre dans une installation professionnelle fixe, techniquement aménagée pour l’art dentaire.

9 avenue Jean Gonord – 31500 TOULOUSE - Tél. : 05 34 43 50 82



Réseau Dromardiab

Réseau de santé diabète pour des patients âgés de 18 à 75 ans.

53 avenue Victor Hugo – 26000 Valence



Association Soins Dentaires à domicile

Réseau de soins destiné aux personnes ne pouvant se rendre dans un cabinet dentaire.

17 rue Jean Richepin – 63000 Clermont Ferrand



Association Dentistes à domicile

Réseau ayant pour objectif de promouvoir, assurer et poursuivre la prévention, l’hygiène et les soins bucco-dentaires pour toute personne ne pouvant se rendre dans un cabinet dentaire.

6 voie Romaine – 63670 Orcet



Réseau Rhapsod'if

Réseau handicap prévention et soins odontologiques d’Ile de France, président Philippe Guyet, à destination de toute personne en situation de handicap quelque soit son âge.

Tél : 09 63 62 52 72 - Site internet : http://www.rhapsodif.com/



Réseau Appolline

Présidente Florence Schvallinger, à destination des personnes âgées et handicapées, qu'elles soient à domicile ou en établissement (maison de retraite) en Essonne

Hôpital Les Magnolias - 77 rue du Perray 91160 BALLAINVILLIERS - Tél 01 69 80 59 29

eMail : coordination.appolline@gmail.com - Site Internet : www.appolline.fr



Réseau EHPADENT

Réseau pour la santé bucco-dentaire des résidents en EHPAD du Limousin 31 rue Hoche - 87100 LIMOGES Tél-fax : 05 55 34 11 79

Mail : reseauehpadent@yahoo.fr - Site Internet www.sante-limousin.fr/professionnels/reseaux-de-sante/ehpadent



Réseau Handident Alsace

Réseau ayant pour but de développer une prise en charge buccodentaire spécifique à la personne handicapé

Clinique St François - 1-5 rue Colomé 67500 Haguenau Téléphone : 03 88 90 19 00 - Fax : 03 88 90 19 02 - mail : handident-alsace@clinique-st-francois.fr



Réseau de Services pour une Vie Autonome

Réseau ayant pour objectif de développer, maintenir et restaurer l’autonomie des personnes en situation de handicap dans le Calvados)

secretariat.rsva@live.fr - coordination.rsva@live.fr - Tél. : 02.31.53.97.94



Réseau SDS (soins dentaires spécifiques) Bretagne

Réseau ayant pour objectif principal la prise en charge buccodentaire des personnes handicapées en institution et des personnes âgées en perte d'autonomie.

6, rue Saint Thomas 35000 Rennes - sds-bretagne@orange.fr - Tél. : 02.99.79.49.68



AOSIS - Association odontologique de suivi itinérant de soins

Maison dentaire - 18 boulevard du Grand Cerf - 86000 Poitiers

maisondentaire86@wanadoo.fr - Tél. : 05 49 41 38 01





