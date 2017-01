Handicap : le rôle joué par l'intérim en faveur de l'emploi des Travailleurs Handicapés

Depuis 2009, l’Agefiph et le FAF.TT sont associés afin de permettre aux salariés intérimaires et aux permanents des agences d’emploi handicapés d’acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi.



Les objectifs partagés des deux partenaires sont de :



Développer l’employabilité des personnes handicapées,

Informer et sensibiliser les permanents des agences d’emploi,

Favoriser les partenariats opérationnels entre les agences d’emploi et les acteurs territoriaux.



Dans ce cadre, l'agence d'intérim s’engage à renforcer l’accès des personnes handicapées à l’ensemble des outils proposés par la branche de travail temporaire pour sécuriser leurs parcours individuels.



Les acteurs du territoire au service de l'accompagnement des travailleurs handicapés (vidéo)



Dans le cadre de son offre de service, l'agence d'intérim propose un accompagnement global de l'individu pour assurer la réussite et la sécurisation de son parcours. Les travailleurs handicapés, au même titre que n'importe quels salariés permanents ou intérimaires peuvent bénéficier de cet accompagnement.



Pour assurer au mieux la réussite des parcours des salariés, le FAF.TT est très souvent amené à jouer un rôle d'intermédiation entre les différents acteurs du territoire qui sont en lien avec l'individu. Pour illustrer ce rôle, nous avons pris l'exemple du parcours de Mr Emmanuel Roussel, reconnu travailleur handicapé en 2003, qui est actuellement en formation sur le métier de Scaphandrier. Dans cet exemple, l'agence d'intérim a su se positionner en interlocuteur de qualité auprès de Manpower et du Cap Emploi du 61, non seulement pour trouver le meilleur dispositif de formation pour le salarié mais surtout pour trouver une agence qui accepterait de porter son projet.







Un partenariat en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés en Gironde (vidéo)



En Gironde, une convention de partenariat a été signée en novembre 2015 entre l'agence d'intérim, Prism'emploi et Cap Emploi. Retour en images sur les résultats concrets de ce partenariat avec les témoignages d'Anne Cleuet, chargée de mission emploi du FAF.TT, du Cap emploi 33, d'une agence d'emploi et d'un bénéficiaire :









