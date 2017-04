Handisport Open Paris 2017 au Stade Charléty à Paris

La Fédération Française Handisport vous invite une nouvelle fois à un spectacle sportif à dimension internationale. Dans l'enceinte mythique du Stade Charléty à Paris se déroulera la troisième édition des Championnats de France d'athlétisme handisport, les mardi 30 et mercredi 31 mai 2017.



L'événement rebaptisé Handisport Open Paris - HOP 2017 - accueillera cette année plus de 400 athlètes français et internationaux et devient l'une des neuf étapes "World Para Athletics Grand Prix", le circuit de compétitions officielles de l'IPC (Comité Paralympique International).



Paris devient ainsi le neuvième « World Para Athletics Grand Prix », aux côtés de Dubai (EAU), Tunis (Tunisie), Sao Paulo (Brésil), Rieti (Italie), Tempe (USA), Pékin (Chine), Nottwil (Suisse) et Berlin (Allemagne).



En parallèle de la compétition, un grand Village Sportif et Citoyen sera à nouveau proposé au public et aux groupes, avec une capacité doublée ! Des animations encore plus nombreuses permettront de sensibiliser le public au handicap, aux valeurs du sports et du mouvement handisport à travers des stands dédiés à la citoyenneté, l'athlétisme et les pratiques handisport, avec des mises en situation.





