Hub Challenge 2017 : une course à pied atypique au cœur du Golfe du Morbihan (56)

Hub One recherche des associations d’aide aux enfants en situation de handicap ou malades afin de leur proposer de vivre cette expérience unique.

Hub One, groupe de services en technologies de l’information et de communication en environnements professionnels, organise la 12ème édition de son Hub Challenge du 25 juin au 2 juillet 2017. Cet évènement sportif est l’occasion de fédérer les collaborateurs volontaires et soutenir des associations, autour des valeurs fortes de l’entreprise : l’engagement, la proximité et l’audace. Aujourd’hui, les organisateurs du Hub Challenge lancent un appel aux associations d’aide aux enfants en situation de handicap ou malades pour leur faire vivre cette expérience humaine et sportive.



Du 25 juin au 2 juillet, 17 collaborateurs Hub One relèveront un défi ambitieux : parcourir 177 km de l’Ultra Marin Raid Golfe du Morbihan en compagnie d’enfants en situation de handicap ou malades transportés en joëlettes®. Cette année, le challenge appelé « Hub Breizh » est porté par Jean-Felix Chevassu et Emeric Virton, deux collaborateurs de la société passionnés d’ultra-trail, courses longues distances en milieu naturel, désireux de partager cette passion dans le cadre de ce projet solidaire d’entreprise.



Les organisateurs du Hub Challenge 2017 lancent aujourd’hui un appel aux associations d’aide aux enfants en situation de handicap ou malades afin de proposer à des enfants à mobilité réduite de vivre à leurs côtés cette aventure humaine et sportive. Les collaborateurs Hub One pourront être accompagnés soit de 2 enfants sur l’intégralité du parcours, soit de plusieurs adolescents participant uniquement à une ou plusieurs étapes de la course. La logistique et l’équipement mis en place par la société offrent aux participants le confort et la sécurité nécessaires pour vivre pleinement cette course, grâce aux joëlettes®, des fauteuils tout terrain monoroue conçus spécialement pour la course et la randonnée.



En parallèle de l’Ultra Marin qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet, et en accord avec les organisateurs de la course, les participants au Hub Challenge parcourront en 7 jours les sentiers balisés du GR34. Ainsi, ils pourront franchir la ligne d’arrivée en même temps que les compétiteurs de la course, et avec le sentiment d’avoir accompli une véritable prouesse sportive.



« J’ai voulu organiser un challenge sportif sur le parcours d’un ultra-trail renommé afin de partager ma passion avec des collègues et surtout avec des enfants en situation de handicap. Le parcours de l’Ultra Marin est le terrain de jeu idéal pour emmener, en toute sécurité, une équipe de choc ainsi que des joëlettes® pour le transport des enfants. Dans le cade de ce projet, mon premier challenge est de préparer physiquement et mentalement l’équipe pour cette aventure. Vivement le 25 juin pour le grand départ ! » explique Jean-Felix Chevassu, Directeur des Projets Clients et du Service Management de la société.



« Ces moments de course « ultra » permettent non seulement de vivre des moments très intenses avec de parfaits inconnus, mais nous rappellent à l’humilité, la nature, la simplicité… sortir de son quotidien stressant et ultra connecté pour effectuer une véritable introspection. Le challenge Hub Breizh est une nouvelle occasion de partager la passion de la course à pied à plusieurs dans la plus belle région de France mais aussi de prendre et donner du plaisir pendant une semaine à des enfants ou des adolescents qui n’ont pas la chance de pouvoir vivre cette passion sans nous ! », explique Emeric Virton, Directeur de l’Exploitation et du Service Client de la société.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse