Humaid : une solution pour aider les personnes en situation de handicap

Le financement participatif pour changer le cours d'une vie.

Lancée en octobre 2015, humaid est une plateforme innovante de financement participatif solidaire. Son objectif ? Permettre à des personnes en situation de fragilité de financer leurs besoins essentiels, en terme de santé et notamment de handicap. C’est en constatant qu’un de leur ami en situation de handicap n’avait pas les aides nécessaires au changement de son fauteuil roulant, que les deux fondateurs ont décidé d’agir en créant cette plateforme. Toutefois, la plateforme ne se substitue pas aux dispositifs actuels et un projet est accepté seulement lorsqu’il n’y a plus d’autres solutions.



Sur humaid.fr, le donateur vit une nouvelle expérience du don. Il sait très précisément pour qui et comment sera utilisé son don. La plateforme apporte des garanties innovantes à ses donateurs :



La viabilité des projets : les projets sont certifiés en amont par des partenaires de références (associations, collectivités locales).



La garantie de l’utilisation des fonds : les dons ne sont jamais directement versés au bénéficiaire mais à un prestataire professionnel (au fournisseur pour un fauteuil par exemple).



Le suivi des projets : une fois le projet financé, les donateurs reçoivent régulièrement des nouvelles du porteur de projet. Grâce à son geste, le donateur peut changer le cours d’une vie.



Depuis le lancement, 22 projets ont été financés sur la plateforme soit 97% de taux de réussite. 16 de ces projets étaient liés au handicap et à la santé. Par exemple, Sami mal-voyant depuis sa naissance a pu acquérir le nouveau dispositif de lune es intelligentes MyEye, Malone atteinte d’autisme sera suivi pendant 9 mois par une éducatrice spécialisée pour l’aider dans son développement et Christophe atteint de la maladie de Charcot a pu obtenir un ordinateur à commande oculaire.



Grâce à la force du numérique, la plateforme permet aux internautes d’aider financièrement et concrètement une personne dans le besoin. La solidarité 2.0 est en marche !





www.humaid.fr

© Handicap Infos - source : communiqué de presse