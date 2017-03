Inclusion des étudiants en situation de handicap : la Conférence des grandes écoles renforce son engagement

L’accompagnement des jeunes en situation de handicap : un enjeu prioritaire.

Le vendredi 10 mars, la Conférence des grandes écoles (CGE) et la Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap (FEDEEH) ont signé une convention de partenariat afin de favoriser l’inclusion des étudiants en situation de handicap.



La CGE s’est engagée depuis longtemps dans des actions visant à faciliter l’accès des jeunes en situation de handicap à l’enseignement supérieur et à la vie professionnelle.



Cette convention formalise une collaboration entre la CGE et la FEDEEH, effective depuis 2010. Elle vise à inscrire dans la durée leur engagement mutuel, rendre plus lisible leur partenariat et élargir leurs actions.



Trois axes de travail pour accompagner les jeunes à chaque étape de leur parcours académique



La CGE et la FEDEEH s’engagent mutuellement à agir pour faciliter l’accompagnement des jeunes en situation de handicap selon trois axes qui correspondent aux temps forts de la vie d’un étudiant :



L’enseignement secondaire et la transition vers l’enseignement supérieur et notamment l’accès aux Grandes écoles, à travers la communication autour des projets de tutorats étudiants ;



L’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap en facilitant par exemple la diffusion d’informations et la participation des entreprises dans les travaux menés par la CGE dans le domaine du handicap ;



La vie étudiante et les projets associatifs dans les Grandes écoles.



A propos de la CGE :

Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 222 établissements d’enseignement supérieur et de recherche français et étrangers représentant tout le spectre des formations supérieures en Grandes écoles de niveau Master et au delà. Assurant une formation de masse au niveau Bac+5 (40 % des diplômes de grade masters délivrés chaque année en France), les Grandes écoles mettent en cohérence un projet pédagogique en fonction du profil de l’étudiant et des débouchés professionnels. Véritable label de qualité, la CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux (excellence, insertion professionnelle, ouverture internationale, accréditation des formations, liens formation-recherche-innovation...). Les 222 Grandes écoles membres permettent à la France de proposer une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples et de répondre ainsi aux besoins des entreprises et de la société.



A propos de la FEDEEH :

Représentation nationale des jeunes actifs dans le champ du handicap, la Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un Handicap se compose d'un réseau d’entraide de 600 jeunes handicapés et d’un réseau de 60 associations et fédérations étudiantes engagées pour une société inclusive.



Très majoritairement dirigée par des jeunes en situation de handicap la FÉDÉEH mobilise et accompagne ses bénévoles étudiants dans la mise en place d'actions pour la réussite des jeunes handicapés : tutorat d'élèves du secondaire, groupes d’entraide, parrainage dans le supérieur et vers l'emploi, bourses d’études, prix associatifs étudiants, défis sportifs, campagne de sensibilisation et rencontre d'employeurs.



La FÉDÉEH est notamment membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), du Conseil consultatif du handicap d'Ile-de-France, du groupe de contact jeunes de la conférence nationale de santé, du collectif Droit au savoir, de la FAGE (membre associé) et d'Animafac."





© Handicap Infos - source : communiqué de presse