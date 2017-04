Intégrathlon 2017 : sport et handicap, ça match fort en Seine-Saint-Denis !

8ème édition, du 10 au 14 mai 2017 à Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte.

Solidarité, sens de l’effort, maîtrise de soi, fair-play… le sport a toujours été associé à une liste de belles valeurs. C’est fort de ce constat et de ses succès précédents, que l’Intégrathlon revient de plus belle pour sa 8ème édition, du 10 au 14 mai 2017, dans les villes de l’intercommunalité du SEAPFA (93) : Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte.



Ce rendez-vous unique en son genre réunira durant cinq jours des personnes valides, des personnes en situation de handicap, des scolaires mais aussi le grand public, qui découvriront et s’initieront gratuitement à une cinquantaine de disciplines sportives et culturelles, handisport ou adaptées.



Grâce à la mobilisation de cinq villes, de plus d’une trentaine d’associations locales et pas moins de 300 bénévoles, cet événement printanier crée l’occasion d’une réunion pour tous, sur les mêmes terrains et permet au sport de mieux s’inscrire au quotidien dans la vie des personnes porteuses de handicap en stimulant leur envie de pratiquer.



Parcours en fauteuil roulant, Badminton, Céci-foot, Boccia… de nombreuses opportunités s’offrent à tous, comme en témoigne le programme de l’Intégrathlon 2017.



Des temps d’animation sont ainsi proposés pour créer du lien pendant les 5 jours de la manifestation, les journées de mercredi, jeudi et vendredi étant réservées aux scolaires :



Découverte de nouveaux sports, mise en avant de pratiques peu ou mal connues.



Organisation de rencontres sportives adaptées.



Sensibilisation à travers la mise en situation de handicap des publics valides.



Participation des Ambassadeurs du Sport de la Région Ile-de-France, de l’olympisme et du paralympisme du Conseil Régional d’Ile-de-France.



Pourquoi participer ? Encadré par des spécialistes et des sportifs de haut niveau, l’échange devient naturel, la discussion riche et la pratique joviale ! Lunettes floues sur le nez, mains liées dans le dos, fauteuils adaptés, lignes de braille... les difficultés sont vite là mais la satisfaction d’avoir réussi, avec ou sans embarras, aussi. Aucune condition physique n'est requise et en plus c’est gratuit !



Les temps forts



Villepinte, nommée « Ville Cœur » en 2017, sera mise en lumière avec sa soirée de lancement mercredi 10 mai et son village partenaires – qui accueillera les ambassadeurs olympiques et paralympiques pour l’Apéro des Champions samedi 13 mai - et le plateau radio Vivre FM en direct.



Immanquable, le match de Hand-Fauteuil au gymnase Lamberdière de Villepinte le samedi 13 mai dès 17h00, verra s’affronter partenaires, associations et journalistes, sous les yeux de l’équipe Pro de Tremblay-en-France qui fera le déplacement pour un match ‘démo’ afin d’ouvrir les hostilités, et avant un grand pot de l’amitié.



Enfin, et pour la première fois, la ville d’Aulnay-sous-Bois proposera de clôturer la journée de samedi avec son bal partagé de 18h à 23h au Stade du Moulin Neuf. Une belle soirée participative en perspective.



Un programme riche à nouveau en 2017, pour que l’Intégrathlon devienne une réalité au quotidien et que valides et handisportifs continuent à se retrouver sur les mêmes terrains de sport tout au long de l’année.





S'inscrire en ligne (gratuit)

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse