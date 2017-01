Un jeune toulousain en situation de handicap porte plainte contre la SNCF pour discrimination

Chaque citoyen a le droit de se déplacer, de voyager et le droit à l’égalité de traitement quelle que soit sa situation.

Je m’appelle Kévin, j’ai 25 ans, je suis une personne en situation de handicap moteur me déplaçant sur un fauteuil roulant électrique. Je suis régulièrement amené à prendre le train avec mon chien d'assistance pour la réalisation de mes études, ma vie associative et mes loisirs.



Je voyage très fréquemment dans des trains inaccessibles, où je suis placé au milieu du passage empêchant la circulation des autres passagers, les obligeant à m'enjamber. De plus, très souvent je ne peux pas accéder aux toilettes car elles ne sont pas accessibles. Mon fauteuil ne rentre pas et souvent les passages pour m'y rendre sont trop étroits. Lors de mes voyages de Toulouse à Paris, je suis forcé de me retenir pendant presque 6 heures, s'il n'y a pas de retard...



Je n'ai pas non plus accès au service de restauration dans les T.G.V, ce dernier se trouvant dans un autre wagon que le mien. Les allées pour m'y rendre sont trop étroites pour que je puisse y passer avec mon fauteuil roulant.



Enfin, les boutons d'assistance sont très souvent désactivés et je dois demander aux contrôleurs du train leurs activations, tâche que bien souvent les contrôleurs ne savent pas faire.



Compte tenu de ces préjudices qui se produisent encore aujourd’hui, j’ai décidé de déposer plainte et de saisir le Tribunal Administratif, assisté de mon avocat Maître Nakache. Il n’est pas normal de maltraiter de cette façon les personnes en situation de handicap. Nous sommes tous des citoyens égaux et libres de se déplacer, c'est inscrit dans notre Constitution. Je précise par ailleurs que nous payons nos billets au même prix que les autres voyageurs.



Je vous donne rendez-vous pour une conférence de presse le mardi 24 janvier 2017 à 14h00. Je serai devant la gare de Toulouse-Matabiau, en présence de mon avocat, pour communiquer sur cette affaire.



Contact : kevin.fermine@yahoo.com – 07.78.39.09.52.





© Handicap Infos - source : Kévin Fermine