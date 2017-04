La Journée évasion fête les Jeux le 10 mai 2017 au Stade de France

La 4ème "Journée Évasion" au Stade de France sera une "édition spéciale" en soutien à la candidature olympique et paralympique Paris 2024. Près de 3000 enfants des CHU, cliniques, IME et autres associations et leurs familles sont attendus au Stade de France le mercredi 10 mai pour une journée sportive où découverte et partage seront à l'honneur.



Les enfants, quelque soit leur pathologie, pourront s'initier à une vingtaine d'activités sportives allant de l'athlétisme aux sports collectifs comme le foot, le handball, le basket ou le rugby en passant par les sports de combat, le tennis ou encore le golf.



Nathalie Péchalat et Thierry Omeyer, parrain et marraine de Premiers de Cordée, ainsi que des grands champions, qui les ont fait rêver à Rio, Sotchi ou encore Londres seront présents pour les conseiller et échanger avec eux en toute simplicité.



Moment clé de la journée : la visite des coulisses du Stade de France, théâtre d'émotions uniques, désigné pour accueillir les épreuves d'athlétisme ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture en 2024.



Mais qui dit "édition spéciale" dit animations exceptionnelles. Pour la première fois, un village permettra aux enfants de découvrir de nombreuses activités ludiques autour du sport, de la santé et des Jeux Olympiques.



Cérémonie, podium, nouvelles disciplines, réalité augmentée, dédicaces... Ce ne sont pas les surprises qui manqueront pour "fêter les Jeux" et rendre cette journée inoubliable.



Chaque atelier sera encadré par des éducateurs spécialisés et les bénévoles de l’association Premiers de Cordée, organisateur de l'événement.



www.premiersdecordee.org

© Handicap Infos - source : communiqué de presse