Journée internationale des personnes handicapées : 3e volet de la campagne choc de LADAPT pour combattre les préjugés !

93% des personnes interrogées pensent qu’il faut adapter les entreprises aux personnes en situation de handicap.

LADAPT remobilise l’opinion publique avec le lancement du 3e volet de sa campagne #KillLaBetise, une campagne d’interpellation visant à combattre les préjugés. Cette campagne prend appui sur les résultats d’un sondage OpinionWay* sur la vision du handicap par les Français, et notamment leur perception de l’accessibilité des infrastructures aux personnes handicapées et leur représentation à la télévision. Le constat est sans appel : les Français ont encore beaucoup de préjugés et un jugement plutôt critique de l’adaptation des espaces publics et des lieux de travail aux personnes porteuses d’un handicap.



* Sondage réalisé sur un échantillon de 1 002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252



Seuls 1/3 des Français considèrent que les personnes handicapées peuvent mener leur vie de façon autonome



Côté vie quotidienne, lorsque l’on interroge les Français sur le handicap à travers le prisme du degré d’autonomie, on constate que les 3⁄4 d’entre eux considèrent les personnes handicapées comme non autonomes ou en partie seulement. Seules 29% pensent qu’elles peuvent mener leur vie au quotidien de manière autonome (34% parmi les personnes concernées par le handicap).



Côté vie privée, pratiquement tous les Français estiment que les personnes handicapées peuvent, au même titre que les personnes valides, avoir une vie sentimentale (96%) une vie sexuelle (96%) et avoir des enfants (93%). 6% d’entre eux jugent que les personnes handicapées ne peuvent pas avoir d’enfants !



L’accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées, une priorité pour les Français !



Les Français sont 94% à considérer que l’accessibilité des espaces publics est importante et même prioritaire pour 51%. Selon eux, les infrastructures à adapter en priorité sont les transports en commun, les établissements publics, les lieux de culture, les écoles/universités et les commerces de proximité (95%).



Or aujourd’hui, la moitié des Français déclarent travailler dans un lieu non accessible aux personnes handicapées et 68% vivent dans un logement inadapté : largeur de porte ne permettant pas l’accès aux fauteuils roulants, pas d’ascenseur ou de rampe lorsqu’il y a des marches et un espace insuffisant pour les fauteuils roulants dans les sanitaires.



#KillLaBetise : 3e volet de la campagne d’interpellation pour combattre les préjugés



Pour ce 3e volet, 3 nouveaux épisodes de la websérie #KillLaBetise sont diffusés sur les réseaux sociaux, dès le 3 décembre. En parallèle, 4 nouvelles affiches relaient la campagne dans tous les établissements de l'association, partout en France.



Vote des personnes handicapées, image des personnes handicapées à la télévision, frais de santé des handicapés, rôle politique des personnes handicapées.... les stéréotypes et préjugés ont la vie dure. C’est pourquoi, sur ces différents thèmes, à travers une campagne choc, LADAPT dit tout haut ce que les Français pensent tout bas et espère participer au changement de mentalité des Français sur les personnes handicapées, et ce dans tous les domaines de la vie.



Une campagne choc : un dispositif à chaque fois renouvelé, au ton volontairement provocateur



Dans un contexte pré-électoral, la campagne #KillLaBetise interpelle la société civile et au delà, l’ensemble des acteurs (institutionnels, politiques) pour faire bouger les lignes et faire avancer la reconnaissance de la pleine et entière citoyenneté des personnes handicapées. Pour cela, la campagne s’appuie sur un dispositif sans cesse renouvelé, parmi lequel, 4 nouveaux visuels au ton volontairement provocateur.





www.ladapt.net

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse