Journée mondiale contre le cancer le 4 février 2017

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la Ligue contre le cancer a l'honneur de présenter une initiative 100% bénévole, 100% innovante, 100% originale sur un thème cher à l'association : quel regard portons-nous sur le cancer, aujourd'hui ?



En effet, le jeune réalisateur Arthur Delaire a souhaité tourner un film basé sur une expérience à partir du regard porté sur les personnes malades et la maladie et a proposé à la Ligue contre le cancer de s'y associer gracieusement pour sensibiliser le plus grand nombre.



L'enjeu ? Montrer l'importance du regard porté sur la maladie, et plus particulièrement sur le cancer qui touche aujourd'hui tout le monde, directement ou indirectement. Comment, d'une seconde à l'autre, notre regard peut évoluer face à un malade quand on apprend qu'il est touché ? Comment réagit notre « humanité » de façon instinctive hors de toute réflexion intellectuelle face à la maladie ? Voyons-nous toujours l'autre quand la maladie fait irruption ? Regardons-nous aujourd'hui le cancer en face ?



« Cette démarche, complètement bénévole, nous a séduite car elle mettait le doigt sur l'un des aspects du cancer, souvent abordé par les personnes malades et leur entourage, mais peu traité dans les médias, celui du regard que l'on porte sur eux et leur cancer. D'un simple regard peut naître un espoir, ou au contraire un sentiment d'exclusion, de gêne, de honte ou encore de peur » explique le professeur Jacqueline Godet - Présidente de la Ligue contre le cancer



Ce film, intitulé « Un regard, un espoir » sera diffusé et visible à partir du 4 février sur les plateformes et les réseaux sociaux de la Ligue contre le cancer et de la société de production Takt avec le hashtag 1regard1espoir.



