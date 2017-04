Journée Mondiale de la Sclérose En Plaques (SEP), le 31 mai 2017

Vivre avec la Sclérose En Plaques peut être difficile. Chaque jour impose de nouveaux défis, qui nécessitent des solutions ingénieuses et innovantes.

Lancée en 2009, cette journée est consacrée à une maladie très invalidante encore méconnue du grand public. La Journée mondiale de la Sclérose En Plaques 2017 aura lieu le mercredi 31 mai. Le thème de l’édition 2017 sera "La vie avec la SEP". Chaque année, le mouvement SEP se rassemble pour fournir au public des informations au sujet de la maladie et pour sensibiliser sur la façon dont elle affecte les vies de + 2 millions de personnes à travers le monde, dont près de 100 000 en France.



Participez à la Journée mondiale de la SEP !



Rassemblez vos amis pour organiser un évènement pour la Journée Mondiale de la SEP. Il n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Retrouvez simplement vos amis, votre famille, vos collègues pour déjeuner ou dîner et marquer le coup. N'hésitez pas à prendre des photos de ce moment convivial et à les transmettre à web.fondarsep@arsep.org. Vos photos pourrons ainsi être mis en avant sur les réseaux sociaux ainsi que votre mobilisation et votre message contre la SEP.



La Journée Mondiale de la SEP est flexible alors faites ce qui vous convient le mieux, n’oubliez pas de consulter la boîte à outils sur le site de la journée mondiale et ajoutez votre événement local/régional sur la carte du site de la worldMSday.



Lien pour ajouter un événement à l'occasion de la Journée Mondiale de la SEP.



Vous pouvez aussi participez à un évènement près de chez vous organisé par les bénévoles de la fondation. Envoyez aussi sur les réseaux sociaux vos messages, vos espoirs, vos sourires qui permettre de défier la SEP en photos sur le Facebook ou Twitter ARSEP avec ce hashtag : #plusfortquelasep ou #strongerthanMS.



En France, la Fondation ARSEP se mobilise avec tous ses bénévoles pour que sur le terrain des actions soient menées (des défis sportifs, des stands d'information, des animations...) et aussi avec la campagne "Fête des Mères" dont le principe est d'entrer chez un commerçant (partenaire) et de faire un don dans la tirelire posée sur le comptoir.



Mike, 40 ans. "Je divise mes journées entre le matin, l'après-midi et la soirée et je dis aux gens que je peux faire deux des trois. C'est une manière idéale de gérer ma fatigue, cela aide considérablement de pouvoir dire "non".







La sclérose en plaques en chiffres



90 000 à 100 000 personnes ont une sclérose en plaques en France ;



Age moyen d’apparition de la maladie : 32,4 ans ;



75% des patients sont des femmes ;



1ère cause de handicap chez l’adulte jeune, après les accidents de la route ;



La moitié des patients est contraint d’abandonner son activité professionnelle 10 ans après le diagnostic de la maladie ;



La fatigue est une plainte rapportée par les patients dans 50 à 90% des cas et 55% des patients la considèrent comme l’un des trois symptômes les plus sévères de leur maladie.





© Handicap Infos - sources : communiqué de presse