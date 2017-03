Journées Nationales Tourisme et Handicap : l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence propose des balades nature adaptées aux besoins spécifiques

Ouverte à tous, cette visite d'une heure est adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de la 11e édition des Journées Nationales Tourisme et Handicap les 1er et 2 avril prochains, l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence propose une visite labellisée Tourisme et Handicap, le dimanche 2 avril à 14h30. Ouverte à tous, cette visite d'une heure est adaptée aux personnes à mobilité réduite.



Lire Aix comme un livre ouvert, ne rien manquer de ses attraits, découvrir son architecture et ses monuments, c'est ce que proposent les guides conférenciers de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence avec la visite des essentiels du centre ancien.



Le parcours a été étudié afin de proposer une visite de qualité avec un déplacement réduit.



Pour plus de confort, cette visite est limitée à 20 personnes ou 10 personnes se déplaçant en fauteuil roulant.



Tarif unique à 5 euros. Gratuité pour l'accompagnant aux déplacements de la personne à mobilité réduite.



Réservation en ligne sur reservation@aixenprovencetourism.com ou sur place à l'Office de Tourisme.



Cette visite adaptée est également programmée d'avril à fin octobre, les 1er lundi de chaque mois à 14h.



Un guide Touristique Handicap



Ce guide vise à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap moteur, visuel, auditif ou mental.



L’objectif est d’apporter une information sur les différents sites touristiques afin de faciliter la préparation de votre visite. Les sites accessibles ou ayant obtenu le label Tourisme & Handicap sont mentionnés ainsi que leurs équipements.





Le guide Touristique Handicap

© Handicap Infos - source : communiqué de presse