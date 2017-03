Journées Tourisme et Handicap 2017 en Bretagne

Les établissements bretons ouvrent leurs portes...

Les 1 et 2 avril 2017, les journées du Tourisme et du Handicap, organisées par l’Association Tourisme & Handicaps, permettent encore cette année aux personnes en situation de handicap et à leur famille et amis de découvrir des lieux de vacances et de loisirs accessibles à tous.



Les 31 mars, 1er et 2 avril prochains, des portes ouvertes sont proposées à travers toute la France et notamment en Bretagne. Dans une ambiance festive, des animations sont offertes dans la région : visites sensorielles, visites guidées adaptées, auxquelles s’ajouteront offres promotionnelles et dégustations...



Coriosolis Centre d’Interprétation du Patrimoine à CORSEUL

Rendez-vous samedi 1er avril de 15h à 16h pour une découverte gratuite du Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis lors d’une visite guidée traduite en Langue des Signes Française (LSF) et ouverte à tous. Le dimanche 2 avril de 15h à 16h, visite multisensorielle, en partenariat avec l’École Intercommunale de Musique « Le Diapason ».



Redon

Visite guidée de la ville de Redon. Rendez-vous le samedi 1er avril à 15h00.



Site des Mégalithes de Locmariaquer

Entrée gratuite et film de présentation du site en LSF. Rendez-vous les samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h15.



Musée de la Résistance en Argoat à Saint-Connan

L’entrée du musée sera réduite pour toutes les personnes en situation de handicap le dimanche 2 avril de 14h00 à 18h00.



Office de Tourisme de Pléneuf Val André

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite sur le thème du tourisme balnéaire à Pléneuf Val André. Vendredi 31 mars à 14h30.



Quintin

Visite spéciale d’1h30 à 2 voix et 4 mains de Quintin «Au doigt et à l’oreille» et de la Maison du Tisserand le vendredi 31 mars à 15h00. Visite gratuite accessible à tous et adaptée en LSF.



Médiathèque de l’Espace Culturel Terraqué de Carnac

Lancement du Prix Facile à Lire Bretagne 2017, présentation des livres sélectionnés, samedi 1er avril 2017 à 16h30.





www.tourisme-handicaps.org

